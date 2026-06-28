Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del sábado 27 de junio

Durante el sábado, 27 de junio de 2026,

Los números ganadores son 11 12 23 27 34 48, la cifra complementaria es el 18 y el número de reintegro es el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "53992.27" euros.

Para el sorteo del sábado, 27 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.299.449 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.457.348,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores, así que el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores; por ello, el premio fue de 53992.27 euros.

3.Cinco aciertos: 93 ganadores con un premio de 870,84 euros.

4.Cuatro aciertos: 5313 ganadores con un premio de 22,87 euros.

5.Tres aciertos: 95623 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 529227 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Antes de jugar, fija un presupuesto y un tiempo límite y respétalos; participa solo por diversión, no para recuperar pérdidas.

Si notas que pierdes el control, busca ayuda en Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.