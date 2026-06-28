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Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.
Durante el sábado, 27 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "01 05 18 36 37 42", el complementario es "17", el reintegro "2" y el Joker "2530529".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10627792 euros, de los cuales se entregaron 5845285.5 euros.
- 6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros
- 5 aciertos más el complementario: 6 acertantes con 33772.58 euros ganados
- 5 aciertos: 160 acertantes con un premio de 2321.87 euros
- 4 aciertos: 9269 acertantes con un premio de 58.3 euros
- 3 aciertos: 175656 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1009909 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Antes de jugar, fija un presupuesto y un límite de tiempo; respétalos. Juega por diversión, no para recuperar pérdidas.
Si notas pérdida de control, busca ayuda en Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.