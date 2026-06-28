Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.

Durante el sábado, 27 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "01 05 18 36 37 42", el complementario es "17", el reintegro "2" y el Joker "2530529".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10627792 euros, de los cuales se entregaron 5845285.5 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 6 acertantes con 33772.58 euros ganados

5 aciertos: 160 acertantes con un premio de 2321.87 euros

4 aciertos: 9269 acertantes con un premio de 58.3 euros

3 aciertos: 175656 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1009909 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Antes de jugar, fija un presupuesto y un límite de tiempo; respétalos. Juega por diversión, no para recuperar pérdidas.

Si notas pérdida de control, busca ayuda en Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.