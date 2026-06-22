La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 21 de junio

Durante el domingo, 21 de junio de 2026,

Los números ganadores son 13, 14, 22, 25, 27 y 32, la cifra complementaria es el 16 y el número de reintegro es el 0.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "54916.16" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del domingo, 21 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 3.761.518 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.034.417,44 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 54916.16 euros.

3.Cinco aciertos: 86 ganadores con un premio de 638,56 euros.

4.Cuatro aciertos: 4181 ganadores con un premio de 19,7 euros.

5.Tres aciertos: 74295 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 373747 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Juega con responsabilidad: arriesga solo lo que puedas permitirte perder, establece límites de dinero y tiempo, haz pausas y no intentes recuperar pérdidas.

Si el juego deja de ser entretenimiento, busca ayuda a tiempo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.