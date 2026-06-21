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La Primitiva es famosa en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más conocidas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.
El sábado, 20 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron 07 10 14 33 36 38; el complementario es el 18, el reintegro el 3 y el Joker 9603180.
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganador con un galardón de "1177576.65" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10477208 euros, de los cuales se entregaron 5762464.5 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1177576.6 euros
- 5 aciertos más el complementario: 4 acertantes con 47739.6 euros ganados
- 5 aciertos: 251 acertantes con un premio de 1394.78 euros
- 4 aciertos: 10285 acertantes con un premio de 49.51 euros
- 3 aciertos: 191513 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1078379 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.
¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.
Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un valor de 1 euro.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Juega con responsabilidad: apuesta solo lo que puedas perder; pon límites, haz pausas y no persigas pérdidas.
Si deja de ser entretenimiento, pide ayuda a tiempo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.