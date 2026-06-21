Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del sábado 20 de junio

Durante el sábado, 20 de junio de 2026,

Los números ganadores son 06 29 31 32 39 45, la cifra complementaria el 26 y el número de reintegro el 4.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador con un premio de 4139024.49 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 0 ganadores con un galardón de 0 euros.

Para el sorteo del sábado, 20 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.842.523 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.606.693,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 4139024.49 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

3.Cinco aciertos: 80 ganadores con un premio de 3.588,33 euros.

4.Cuatro aciertos: 4602 ganadores con un premio de 31,19 euros.

5.Tres aciertos: 89420 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 586863 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder, fija límites de dinero y tiempo, haz pausas y no persigas pérdidas.

Si el juego deja de ser entretenimiento, pide ayuda a tiempo: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.