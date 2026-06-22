El tiempo en España durante este lunes, 22 de junio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 22 de junio

El clima en España se caracteriza por una ola de calor persistente, con entrada de aire cálido del sur y cielos mayormente despejados. Se prevén nubes altas en la Península, nubosidad matinal en Galicia y el litoral cantábrico, así como chubascos con tormentas en estos litorales durante la madrugada.

Las temperaturas máximas ascenderán, superando los 34-42 grados en diversas zonas y se anticipan noches tropicales en el centro-sur y Baleares. El viento será predominantemente flojo del sur, con algunas variaciones en el litoral mediterráneo y cantábrico. En Canarias, se espera un alisio moderado.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Madrid tendrá un día poco nuboso con calima, temperaturas entre 22 y 41 grados y posibilidad de tormentas secas por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos y nubes altas por la tarde, con posibilidad de chubascos y tormentas en las sierras orientales. Se espera polvo en suspensión y mínimas en ascenso en la vertiente mediterránea, con temperaturas entre 17 y 42 grados. Vientos flojos y moderados del este o sureste y levante ocasionalmente fuerte en el litoral almeriense.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se caracterizará por cielo poco nuboso o despejado por la mañana, con nubosidad en el interior del tercio norte por la tarde y posibilidad de chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 18 grados de mínima y 43 grados de máxima, alcanzando valores elevados en la Depresión de Lleida. El viento será flojo y variable, cambiando a componente sur al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque se registrarán intervalos de nubes en el sistema Ibérico y los Pirineos, donde son posibles chubascos dispersos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 19 grados de mínima y hasta 43 grados de máxima, especialmente en la Ribera del Ebro. Se prevé viento flojo variable, con una tendencia por la tarde hacia componentes del sur y este.

En Asturias, el clima será nuboso con posibilidad de chubascos tormentosos por la tarde, especialmente en el interior. Habrá brumas matutinas en la costa y presencia de calima. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 36 grados, con viento flojo variable y posibles rachas fuertes durante las tormentas.

Cómo estará el clima en España este miércoles 25 de marzo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Pocas nubes o despejado, calor intenso con hasta 39 °C en el interior de Mallorca y noches tropicales (localmente tórridas en la costa de la Tramuntana), con viento flojo del este y brisas costeras.

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones débiles en La Palma al final del día. Poco nuboso en el resto, salvo en las islas más orientales. Temperaturas entre 15 y 27 grados, con viento del nordeste flojo a moderado y rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana será de cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre 18 y 38 grados y viento flojo que cambiará a dirección este y sur al mediodía.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León será poco nuboso con nubes altas, aumentando la nubosidad por la tarde y posibilidad de tormentas con chubascos ocasionales, especialmente intensos en algunas áreas, menos probables en el sureste; las temperaturas mínimas oscilarán entre 17 y 20 grados y las máximas alcanzarán los 41 grados, con un viento variable de componente sur que soplará de forma floja a moderada, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y evolución por la tarde en el tercio occidental y el Ibérico de Guadalajara. No se descartan chubascos aislados y tormentas en el tercio oeste. Habrá presencia de calima, con temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso ligero, alcanzando los 42 grados. Se espera viento flojo del este, que girará a sureste, con posibilidad de rachas fuertes en zonas de tormenta.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión, 26°C de máxima y 21°C de mínima, vientos flojos variables pasando a componente este por la tarde.

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas y altas y polvo en suspensión; vientos flojos variables tendiendo a componente este con intervalos moderados por la mañana, con temperaturas entre 23 y 27 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presenta con intervalos de nubes altas y calima, temperaturas que oscilarán entre 21 y 43 grados y posibilidad de tormentas secas en la Cuenca del Nervión e interior de Vizcaya. Por otro lado,

El clima en Navarra estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y calima, temperaturas entre 21 y 39 grados y viento flojo a moderado del sureste.

En La Rioja, poco nuboso con aumento de nubes por la tarde; no se descarta algún chubasco con tormenta ocasional en el extremo occidental; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado.