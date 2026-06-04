Renovaron la piscina natural más grande del país: tiene 4500 metros y está a solo una hora de la capital

Para quienes buscan un plan interesante en este verano en Madrid, la piscina natural de Riosequillo es una de las mejores opciones. Considerada la más grande de España, esta pileta renovada ofrece más de 4500 metros cuadrados de agua en plena naturaleza, a tan solo una hora de la capital española.

Ubicada en Buitrago del Lozoya, junto al embalse del mismo nombre y al pie de la Sierra de Guadarrama, se ha consolidado como un oasis ideal para escapar del calor urbano sin alejarse demasiado.

Renovaron la piscina natural más grande del país: tiene 4500 metros y está a solo una hora de la capital Area Recreativa Riosequillo

¿Cómo fue la renovación de la pileta natural más grande del país?

Inaugurada en 1993, la piscina natural de Riosequillo vivió una profunda renovación en 2022 con una inversión superior a los 800.000 euros. Esta actualización la ha convertido en mucho más que un simple lugar para bañarse.

Ahora combina aguas refrescantes del embalse con amplias zonas verdes, sombra de pinos y vistas impresionantes a cumbres emblemáticas como Peñalara o la Cuerda Larga. El resultado es un espacio de más de diez hectáreas donde la naturaleza y el confort van de la mano.

¿Qué ofrece esta pileta y por qué es una gran opción para el verano?

El recinto cuenta con una piscina principal de gran tamaño y una zona infantil separada, ideal para familias. Además, dispone de socorristas, áreas de juegos para niños, merenderos bajo los árboles, bar-restaurante, quiosco de helados, máquinas expendedoras, baños y vestuarios .

Renovaron la piscina natural más grande del país: tiene 4500 metros y está a solo una hora de la capital Area Recreativa Riosequillo

Puedes llevar tu propia sombrilla y disfrutar de un entorno ajardinado perfecto para pasar todo el día. Un pequeño jardín botánico con unas 240 especies vegetales añade un valor educativo al lugar.

En verano también se organizan torneos de fútbol y baloncesto, y es posible alquilar piraguas para explorar el embalse. Todo esto hace de Riosequillo un destino completo para desconectar en familia o con amigos.

Fechas de apertura y horarios para el verano 2026

La temporada arranca el 30 de junio y se extiende hasta el 30 de agosto. El recinto abre de martes a domingo (cierra los lunes por mantenimiento):

Entre semana : de 11:00 a 20:00 h.

Fines de semana y festivos: de 10:30 a 20:30 h.

Los precios y las entradas para acceder

Las entradas se venden únicamente en taquilla (una por persona presente físicamente). Los precios oscilan entre 9 y 14 euros según el día, con descuentos para niños, jubilados, grupos y otros colectivos.

Un dato a tener en cuenta es que los fines de semana se limita a 2305 entradas diarias. Una vez agotadas, no se puede acceder. Por eso, se recomienda llegar temprano, especialmente los sábados y domingos.