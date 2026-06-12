El complejo industrial levantado en el desierto que se convirtió en una de las mayores ciudades fabriles del planeta

En la costa oriental de Arabia Saudita, a orillas del Golfo Pérsico, se encuentra uno de los proyectos industriales más ambiciosos desarrollados en las últimas décadas.

El complejo de Jubail II Industrial City transformó una extensa zona desértica en un gigantesco polo productivo que hoy concentra industrias petroquímicas, energéticas y manufactureras de relevancia mundial.

Impulsado por el gobierno saudita a través de la Comisión Real para Jubail y Yanbu, el proyecto forma parte de una estrategia de largo plazo destinada a aprovechar los recursos energéticos del país y diversificar la economía mediante el desarrollo industrial.

La expansión conocida como Jubail II amplió significativamente la capacidad productiva de la ciudad industrial original, inaugurada en la década de 1970.

La planificación incluyó infraestructura portuaria, carreteras, redes ferroviarias, sistemas de suministro de agua y energía, además de áreas residenciales para cientos de miles de trabajadores.

El proyecto fue diseñado para integrar toda la cadena de valor vinculada al petróleo y al gas, desde la producción de materias primas hasta la fabricación de productos químicos avanzados.

¿Por qué Jubail II es considerada una de las mayores ciudades industriales del mundo?

La ampliación de Jubail permitió incorporar decenas de kilómetros cuadrados destinados a nuevas plantas petroquímicas, refinerías y complejos manufactureros.

El complejo industrial levantado en el desierto que se convirtió en una de las mayores ciudades fabriles del planeta

Según la Comisión Real para Jubail y Yanbu, el desarrollo abarca una superficie de más de 1000 kilómetros cuadrados y alberga algunas de las instalaciones industriales más grandes del planeta.

Empresas como Saudi Aramco y SABIC establecieron allí importantes complejos productivos que exportan materiales a mercados de Asia, Europa y América. La ciudad cuenta además con uno de los principales puertos industriales de Oriente Medio, especializado en el movimiento de productos petroquímicos y cargas industriales.

La magnitud de las inversiones convirtió a Jubail en uno de los principales motores económicos de Arabia Saudita. El complejo concentra miles de industrias y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos vinculados a la producción, la logística y los servicios asociados.

¿Qué papel cumple en la estrategia económica saudita?

El desarrollo de Jubail II forma parte de los esfuerzos del país para fortalecer sectores industriales de alto valor agregado y reducir gradualmente la dependencia de la exportación de petróleo crudo. La infraestructura fue concebida para atraer inversiones nacionales e internacionales mediante la disponibilidad de energía, transporte y servicios especializados.

La ciudad industrial también se encuentra alineada con los objetivos de Visión 2030, el plan impulsado por el gobierno saudita para diversificar la economía y ampliar el peso de las actividades no petroleras.

Actualmente, Jubail es considerada una referencia global en planificación industrial a gran escala. Lo que décadas atrás era una región dominada por el desierto se transformó en una de las concentraciones fabriles más importantes del mundo, con capacidad para abastecer cadenas productivas que alcanzan múltiples continentes.