El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 6 de febrero de 2026. El clima en España se mantendrá inestable debido a la borrasca Leonardo. Predominarán cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, con acumulados significativos en Galicia y el Sistema Central. Se esperan nevadas en montañas del norte y sureste. Las temperaturas descenderán en la Península y Canarias, con heladas débiles en el norte. En el tercio nordeste, las máximas aumentarán. El viento será moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes en Baleares y litorales del sur. En Canarias, se prevé viento moderado del norte. Cielos nubosos en Madrid, con chubascos débiles y temperaturas entre 5 y 11 grados, además de heladas en zonas altas de la Sierra. El clima en Andalucía se caracterizará por cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, con posibilidad de tormentas, especialmente en el Estrecho y las sierras Béticas. La cota de nieve descenderá a 1200-1400 metros y las temperaturas oscilarán entre 4 y 17 grados, con heladas débiles en las sierras orientales. Los vientos serán del suroeste, moderados a fuertes en el litoral. El clima en Cataluña se presentará nuboso en el Pirineo, con claros en horas centrales y precipitaciones débiles al inicio y final del día. En el resto de la región, se espera poco nuboso que se tornará nuboso por la tarde, con probabilidad de lluvias débiles en la mitad occidental. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 18 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo a moderado del oeste, con intervalos fuertes en la mitad sur por la mañana. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones débiles en la mitad norte, mientras que en la mitad sur serán aisladas. La cota de nieve se situará entre 1200 y 1400 m. Las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán sin cambios, alcanzando 2 grados y las máximas descenderán en la mitad sur, llegando a 17 grados en la mitad norte. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde se registrará viento moderado a fuerte del suroeste, con rachas muy fuertes por la mañana; en el resto de la región, el viento será flojo a moderado de componente oeste. El clima en Asturias se caracterizará por intervalos nubosos, con lluvias débiles en la Cordillera y el tercio occidental. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 6 grados, con mínimas en descenso y heladas débiles en las cumbres. El viento será del suroeste, moderado en la parte occidental y con rachas fuertes en zonas altas. El clima se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde habrá intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 17 grados, con pocos cambios o un ligero descenso en las diurnas. Se espera un viento moderado del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte. Durante la madrugada, cielos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en las islas orientales y la vertiente norte de las occidentales. A lo largo de la mañana, se espera que los cielos tiendan a poco nubosos o despejados. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 22 grados, con un descenso más notable en las cumbres de las islas centrales. El viento será moderado del noroeste, con intervalos fuertes en las vertientes oeste y este, rolando a norte y amainando por la tarde. En las cumbres centrales de Tenerife, se prevé viento fuerte con rachas muy fuertes, que disminuirán al final del día. Cielo poco nuboso que se tornará nuboso por la tarde, con probabilidad de lluvias débiles y temperaturas en descenso en la Comunidad Valenciana. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos a nuboso, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, especialmente en el oeste y sur durante el día; la cota de nieve descenderá de 1400 a 1100 metros, con temperaturas en descenso que oscilarán entre 0 y 14 grados y se prevén heladas débiles en zonas de montaña, acompañadas de un viento moderado del sur y suroeste con rachas fuertes. El clima se presentará con cielos nubosos y posibles brumas en zonas montañosas. Habrá precipitaciones débiles a moderadas en forma de chubascos, especialmente en las horas centrales del día, con posibilidad de tormentas. La cota de nieve descenderá de 1400-1600 metros a 1200 metros al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 16 grados, con un descenso general y heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán flojos a moderados del suroeste, con rachas fuertes en las sierras de Alcaraz y Segura. El clima en Madrid se presentará con cielos muy nubosos, precipitaciones moderadas y tormentas, con temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos del suroeste moderados a fuertes. Por otro lado, el clima en Melilla se presentará con intervalos de cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, con temperaturas entre 12 y 21 grados y vientos del oeste moderados. Se prevén intervalos nubosos que se tornarán nubosos por la tarde, con posibilidad de lluvias débiles y temperaturas en descenso. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde, con temperaturas entre 4 y 15 grados.