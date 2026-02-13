El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 13 de febrero de 2026. El clima en España se caracterizará por la circulación atlántica, con la borrasca Oriana moviéndose hacia el Mediterráneo. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones en la Península y Baleares, siendo Galicia y Andalucía las zonas más afectadas, con nevadas en montañas y tormentas en Andalucía. Las temperaturas descenderán, con mínimas al final del día y heladas débiles en montañas del norte y sureste. Predominará el viento de oeste y suroeste, con rachas fuertes en litorales y moderadas en interiores. En Canarias, el tiempo será más estable, con posibilidad de lloviznas en zonas montañosas.