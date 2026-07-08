El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 7 de julio

Durante el martes, 7 de julio de 2026,

Los números ganadores son 02 03 15 18 32 45, la cifra complementaria es el 4 y el número de reintegro es el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "3" ganadores con un galardón de "43786.52" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 7 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.303.439 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.183.445,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 43786.52 euros.

3.Cinco aciertos: 75 ganadores con un premio de 875,73 euros.

4.Cuatro aciertos: 4295 ganadores con un premio de 22,94 euros.

5.Tres aciertos: 77869 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 430787 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el aviso se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Juega solo por entretenimiento; establece un presupuesto y un tiempo límite, toma descansos y evita perseguir pérdidas.

Si necesitas apoyo, contacta con Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.