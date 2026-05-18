Este lunes, 18 de mayo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 89.098,94 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha permanecido estable. Analizando la tendencia, se observa que el crecimiento del Bitcoin podría atraer más inversiones, pero la estabilidad del euro sugiere una falta de volatilidad en su valor. En la última semana, Bitcoin registró un cambio del -4.23% y en el último año su cotización acumuló una variación del -32.13%, lo que refleja una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual. Aunque su alta volatilidad puede generar repuntes de corto plazo, la tendencia reciente sugiere presión vendedora y pérdidas para quienes mantuvieron la inversión durante los últimos 12 meses. En la última semana, la volatilidad económica de Bitcoin ha sido del 26.45%, lo que es menor que la volatilidad anual del 35.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.