Este lunes, 18 de mayo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.451,88 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha aumentado en los últimos días, mostrando una tendencia positiva. Esto sugiere un crecimiento en la demanda de Ethereum que podría continuar en el futuro cercano. En la última semana, Ethereum ha caído un 7.46%, evidenciando presión bajista de corto plazo; y en el último año acumula un descenso del 51.41%, lo que indica una tendencia prolongada de debilitamiento. Bajo estos cambios, la rentabilidad para quien mantuvo la criptomoneda en el periodo anual sería netamente negativa y la evolución reciente no muestra señales claras de recuperación sostenida. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 29.08%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.