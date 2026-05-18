Este lunes, 18 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 427,93 euros, cifra que refleja una variación del -9,01% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esta tendencia sugiere un aumento en la demanda de Bitcoin Cash frente al euro. Este comportamiento indica un posible interés creciente de los inversores en Bitcoin Cash como alternativa al euro. La cotización de Bitcoin Cash ha mostrado una evolución bajista, con un retroceso del -15.98% en la última semana y del -37.9% en el último año; en consecuencia, la rentabilidad ha sido negativa en ambos periodos, generando pérdidas para quienes mantuvieron la criptomoneda durante estos plazos y un deterioro reciente que agrava la tendencia anual. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana es del 51.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 52.81%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 427,9 euros.