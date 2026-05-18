Este lunes, 18 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,6 euros, cifra que refleja una variación del -1,47% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en comparación con el euro. Esto indica que la tendencia es favorable y sugiere un interés creciente en el Ripple. La cotización de Ripple muestra un desempeño negativo: en la última semana retrocedió un 4.13% y en el último año acumula una caída del 53.88%, lo que se traduce en una rentabilidad claramente desfavorable para quienes han mantenido la posición durante ese periodo y sugiere una tendencia bajista con presión vendedora persistente. La volatilidad económica de la última semana de Ripple es del 38.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 56.36%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.