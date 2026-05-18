Este lunes, 18 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 62,41 euros, cifra que refleja una variación del -1,63% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva al haber incrementado en comparación con el euro. Esta tendencia se mantiene debido a que -1 es positivo. Esto sugiere una recuperación en el valor del Litecoin, lo que podría atraer más inversores y aumentar su demanda en el mercado. La cotización de Litecoin muestra una evolución claramente bajista: en la última semana cayó un 6.65% y en el último año acumula un descenso del 52.73%, lo que implica una rentabilidad negativa y un deterioro sostenido del precio, asociado a mayor riesgo y volatilidad para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 35.20%, lo que es menor que la volatilidad anual del 53.87%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.