El tiempo en España durante este martes, 17 de febrero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se prevé anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos nubosos en el extremo norte y precipitaciones en Galicia, el Pirineo y el área cantábrica. A lo largo del día, las lluvias cesarán, quedando poco nuboso en general, excepto en Galicia, donde persistirá la nubosidad y las lluvias. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste de Cataluña, mientras que aumentarán en el resto, especialmente en el sureste. Habrá heladas débiles en el Pirineo y bancos de niebla matinales en zonas montañosas. El viento será de componente oeste, moderado en algunas áreas y con intervalos fuertes en el noroeste. Nuboso por la mañana con brumas y niebla y nubes altas por la tarde; se esperan temperaturas entre 8 y 16 grados y viento flojo del oeste y suroeste. Cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y nubosos en el resto, con temperaturas mínimas en ascenso en el tercio oriental y máximas de hasta 24 grados. Vientos flojos de dirección variable, con intervalos fuertes en zonas altas. El clima en Cataluña se presentará nuboso en el tercio norte, con precipitaciones débiles en el valle de Arán y el Pirineo occidental, remitiendo por la tarde. La cota de nieve estará entre 1000-1200 m. En el resto de la región, habrá intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 22 grados de máxima, con heladas débiles en los Pirineos y viento moderado a fuerte del oeste y noroeste. El clima en Aragón se presentará nuboso en la mitad norte con precipitaciones débiles y aisladas, mientras que la mitad sur estará poco nubosa. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 19 grados de máxima, con heladas débiles en los Pirineos. Se espera viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, especialmente en el sistema Ibérico y cumbres de Pirineos. El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso o cubierto y lluvias débiles a moderadas, que irán disminuyendo por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 19 grados, con mínimas estables en el tercio occidental y un ligero descenso en el resto. El viento será flojo a moderado del oeste, amainando hacia la tarde. El clima se presentará con intervalos nubosos que irán disminuyendo a poco nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 21 grados, con un ligero descenso en las nocturnas al final del día. Habrá viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas de hasta 70 km/h y 140 km/h en las cumbres de la sierra de Tramuntana, que disminuirán a lo largo de la mañana. Poco nuboso con predominio de nubes altas y algunos intervalos de nubes bajas en las islas más orientales. Calima generalizada que tenderá a remitir, siendo más significativa en las vertientes sureste de las islas de mayor relieve. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 26 grados, con ligeros ascensos en el interior de las islas montañosas y descensos en Lanzarote y Fuerteventura. Viento flojo de componente este, más intenso durante la madrugada y girando a noreste al final del día. El clima en la Comunidad Valenciana será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 8 y 24 grados y viento moderado a fuerte del oeste y noroeste. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, especialmente en el norte y este, pero tenderá a despejarse a lo largo de la mañana; se esperan algunas precipitaciones en zonas montañosas y brumas matinales en la meseta, con temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 17 grados, además de alguna helada débil en cotas altas y viento flojo del suroeste. El clima se presentará nuboso en la primera parte del día, con brumas y bancos de niebla en zonas montañosas, excepto en el sureste. Las temperaturas mínimas rondarán los 5 grados y las máximas alcanzarán los 21 grados, con un ligero ascenso en la franja central y notables en las sierras de Alcaraz y Segura. El viento soplará de oeste y suroeste, siendo más intenso en el este. Cielos poco nubosos, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, El clima en Melilla será de cielos poco nubosos, con temperaturas entre 14 y 20 grados y vientos flojos del oeste. Cielo nuboso con lluvias débiles a moderadas, temperaturas entre 6 y 16 grados y viento flojo variable. Por otro lado, cielo nuboso con precipitaciones débiles por la mañana, temperaturas entre 4 y 10 grados y viento flojo variable a mediodía. Cielo nuboso con precipitaciones matutinas, temperaturas entre 6 y 19 grados y viento flojo por la tarde.