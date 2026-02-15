La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por altas presiones en la mayor parte del país. En el norte peninsular, un frente dejará cielos nubosos o cubiertos, mientras que en el sur y Baleares habrá cielos poco nubosos. Se esperan precipitaciones débiles en Galicia y el Pirineo, con cota de nieve entre 700 y 1400 metros. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península, Ceuta y Melilla, con descensos en los litorales de Cataluña. Las mínimas también subirán en el noroeste, pero descenderán en el sur y Cataluña. Habrá viento de componente oeste, moderado en el norte y fuerte en litorales del Cantábrico y Alborán. Nuboso en la Sierra con brumas matinales, temperaturas entre 1 y 14 grados y viento flojo del oeste. El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos y temperaturas mínimas de 2 grados, sin cambios en la vertiente mediterránea, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados. Habrá heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados, especialmente en el litoral mediterráneo. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso en los Pirineos, donde se esperan precipitaciones débiles y dispersas, especialmente al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas ascenderán ligeramente hasta 19 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en algunas zonas. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso en los Pirineos, donde se esperan precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes al final del día. La cota de nieve ascenderá de 800-1000 m a 1800-2000 m. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de 0 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados. Habrá heladas débiles en Pirineos y el sistema Ibérico, con un viento moderado del noroeste y rachas fuertes en algunas zonas. El clima en Asturias se presentará con cielo cubierto y posibilidad de precipitaciones débiles o chubascos ocasionales, especialmente en zonas montañosas y el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 18 grados, con un ascenso notable en Picos de Europa y un viento flojo a moderado del suroeste en el interior y más intenso del oeste en la costa. Predominará un cielo poco nuboso, con nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas se mantendrán estables. Habrá un viento moderado del norte y noroeste, con rachas de 80 a 100 km/h hasta la mañana, girando a oeste y suroeste por la tarde. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Se espera entrada de polvo en suspensión por la tarde, afectando principalmente a las islas orientales. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 21 grados, con viento fuerte del nordeste en costas y rachas muy fuertes en cumbres, amainando al final del día. En la Comunidad Valenciana, se esperan intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas alcanzando los 21 grados, mientras el viento será moderado a fuerte, con rachas muy intensas en Castellón. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a nuboso, con algunas precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en las zonas de montaña del norte por la tarde; la cota de nieve ascenderá desde 1600 metros y no se descartan brumas o bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -4 grados y las máximas alcanzarán los 13 grados, con heladas débiles o moderadas, más intensas en montaña y menos probables en la mitad occidental de la meseta y un viento de componente oeste. El clima se presentará nuboso, especialmente en el nordeste, con temperaturas mínimas en descenso hasta -1°C y máximas en ascenso alcanzando los 18°C. Se esperan heladas débiles en el cuadrante nordeste y moderadas en las cumbres, mientras que los vientos serán flojos a moderados del oeste, con rachas muy fuertes en Albacete durante la madrugada. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 13 y 18 grados, con vientos moderados a fuertes del oeste y posibilidad de rachas muy fuertes. Cielo cubierto con posibilidad de precipitación débil en la mitad norte, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, con viento flojo a moderado del suroeste. Por otro lado, cielo cubierto en Navarra, con posibilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo y vertiente cantábrica por la tarde; temperaturas entre 1 y 10 grados y viento flojo del oeste. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, temperaturas entre 2 y 15 grados y posibilidad de alguna precipitación aislada al final del día.