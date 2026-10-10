El Programa Auto+ es el nuevo sistema estatal de ayudas para comprar vehículos eléctricos y electrificados. Lo regula el Real Decreto 609/2026, de 22 de julio, publicado en el BOE el 23 de julio, y da continuidad al programa MOVES, que estuvo vigente entre 2019 y 2025. La gestión es centralizada y corre por cuenta del Ministerio de Industria y Turismo.

Según el portal de ayudas del Ministerio, el plazo de la convocatoria vigente va del 4 de agosto al 31 de diciembre de 2026. Las ayudas se conceden por orden de presentación, hasta que se agote el presupuesto. Esta guía se centra en la línea para particulares que no realizan actividad económica.

Cuánto dinero puedes recibir: hasta 4500 euros por un turismo eléctrico

La ayuda máxima depende del tipo de vehículo: 4500 euros para turismos (categoría M1), 5000 euros para furgonetas (N1), 1100 euros para motos (L3e, L4e y L5e) y 1500 euros para cuadriciclos (L6e y L7e). Ese importe es un techo. La cantidad real resulta de sumar tres porcentajes sobre el máximo, que el real decreto llama criterio eléctrico, económico y europeo.

En un turismo, un eléctrico puro suma el 50 % del máximo, y un híbrido enchufable o de autonomía extendida suma el 25 %. Si el precio de factura, sin impuestos y después de los descuentos, llega hasta 35.000 euros, se añade un 25 %. Entre 35.000 y 45.000 euros se añade un 15 %, y por encima de 45.000 euros no hay ayuda.

Después se suma un 15 % si el montaje final se hace en la Unión Europea y un 10 % más si parte de la fabricación de la batería, al menos el ensamblaje, también se hace en la UE. Para los eléctricos puros, ese último 10 % exige condiciones adicionales sobre el origen de los componentes y el contenido de mercurio de la batería.

Un eléctrico puro de hasta 35.000 euros que cumpla todo llega así a los 4500 euros, mientras que el techo teórico de un híbrido enchufable es del 75 %, unos 3375 euros.

Un Volkswagen ID.3 en circulación. Los turismos eléctricos de hasta 45.000 euros sin impuestos pueden acceder a la ayuda. Fuente: Volkswagen AG ingo barenschee

Requisitos y cómo se solicita la ayuda del Programa Auto+

Pueden pedirla las personas mayores de edad con residencia legal en España que no realicen actividad económica, para un solo vehículo. El coche debe tener la etiqueta ambiental CERO de la DGT. Puede ser nuevo, matriculado en España a nombre del beneficiario desde la fecha que fije la convocatoria, o un vehículo comprado en un concesionario o punto de venta del fabricante o importador, siempre que hayan pasado como máximo doce meses entre su primera matriculación y la factura. En los turismos y furgonetas nuevos, la factura debe reflejar un descuento de al menos 1000 euros asociado al programa.

La solicitud se presenta solo por vía telemática, en el sistema de gestión del Ministerio de Industria y Turismo, con firma electrónica avanzada. Puede hacerla el propio comprador o un concesionario, punto de venta o empresa de renting con una declaración de representación firmada por el comprador. Hay que subir la ficha técnica y el permiso de circulación definitivos, la factura, el justificante bancario del pago, el certificado de titularidad de la cuenta y, si compraste con financiación, el contrato firmado. La ayuda se cobra por transferencia a la cuenta que indiques en el formulario.

Compatibilidad, achatarramiento y qué pasa si se agota el presupuesto

La ayuda es compatible con otras subvenciones, siempre que no procedan de instrumentos de la Unión Europea, hasta un límite del 80 % del coste subvencionable. No exige entregar un coche viejo para achatarrar ni da un importe extra por hacerlo. A cambio, debes mantener la titularidad del vehículo y su matriculación en España durante al menos dos años desde la concesión.

Si el presupuesto de la convocatoria se agota antes del cierre del plazo, las solicitudes que lleguen después pasan a una lista de espera que vence el 31 de diciembre y no genera derecho a cobrar. Las resoluciones las firma la Secretaría de Estado de Industria, se avisan por correo electrónico y se publican en el portal de ayudas del Ministerio.