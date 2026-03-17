No hay persona que no haya experimentado el despertar en alguna mañana con la sensación de haber soñado algo, aunque sin poder recordar con precisión qué fue. A pesar de realizar todos los esfuerzos por rememorar el sueño, no lo conseguirá realmente. La interrogante que todos nos planteamos es: ¿por qué nuestro cerebro tiene la capacidad de concebir estas fantasías para luego eliminarlas por completo? Una reciente investigación realizada por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los Estados Unidos proporciona la respuesta. Los investigadores han determinado que la razón por la cual olvidamos nuestros sueños se debe a un grupo de neuronas que se encargan de depurar nuestras mentes de recuerdos superfluos. “Durante la fase de REM son las que controlan que el cerebro retenga nueva información tras una buena noche de sueño", indica Thomas Kilduff, director del Centro Internacional de Neurociencia SRI de California y autor principal del estudio. En consonancia con las investigaciones de otros especialistas, se observó que la mayoría (52,8%) de las células MCH (hormona concentradora de melanina) en el hipotálamo experimentaron un aumento notable durante la fase REM en ratones, mientras que el 35% se activó exclusivamente en momentos en que los ratones estaban despiertos. Basándose en estos hallazgos, los investigadores indagaron sobre la función de las células MCH en la retención, es decir, el intervalo que sigue al aprendizaje de información nueva y que precede a la consolidación en la memoria a largo plazo. Se llevaron a cabo diversas pruebas de memoria, incluyendo una que evaluó la capacidad de los ratones para diferenciar entre objetos nuevos y familiares. Sorpresivamente, se descubrió que “activar” las células MCH durante la retención deterioraba la memoria, mientras que desactivarlas mejoraba los recuerdos. “Estos resultados sugieren que las neuronas MCH facilitan al cerebro el olvido activo de información nueva, posiblemente irrelevante”, señala Kilduff. “Dado que se considera que los sueños ocurren principalmente durante la fase REM, la etapa del sueño en la que se activan las células MCH, la activación de estas células podría impedir que el contenido de un sueño se almacene en el hipocampo, lo que resulta en que el sueño se olvide rápidamente".