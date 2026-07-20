Poner una cuchara de metal en la ventana: para qué sirve y por qué cada vez más personas recomiendan este truco

Un truco casero comenzó a ganar popularidad por su capacidad para reducir la condensación que suele aparecer en las ventanas durante los días fríos o con mucha humedad. Solo hace falta una cuchara de metal colocada en el marco de la ventana para intentar evitar la acumulación de agua.

La técnica resulta económica, sencilla y no requiere herramientas ni productos especiales. Su funcionamiento se basa en una propiedad física del metal que ayuda a desviar parte de la humedad antes de que se acumule sobre el vidrio y el marco.

¿Por qué una cuchara de metal ayuda a reducir la condensación?

El secreto del truco está en la conductividad térmica del metal. A diferencia del vidrio, una cuchara de acero inoxidable se enfría con mayor rapidez, por lo que se convierte en un punto donde el vapor de agua presente en el aire tiende a condensarse primero.

(Representación creada con IA) ChatGPT

De esta manera, parte de la humedad se concentra sobre la cuchara en lugar de hacerlo directamente sobre la ventana. Esto puede disminuir la cantidad de agua que termina escurriendo por el cristal y el marco, una situación que, con el paso del tiempo, favorece la aparición de manchas, humedad y moho.

Aunque no elimina por completo la condensación, el método puede servir como una ayuda complementaria, especialmente en viviendas donde este problema aparece con frecuencia.

¿Cómo se coloca correctamente la cuchara?

Para aplicar este truco se recomienda utilizar una cuchara de metal, preferentemente de acero inoxidable. Debe colocarse sobre el riel o el marco inferior de la ventana, con el mango orientado hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava hacia el exterior.

Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. ChatGPT

Con esa posición, las gotas de agua que se forman sobre la cuchara pueden caer hacia afuera gracias a la gravedad, en lugar de deslizarse por el vidrio y humedecer el marco de la ventana.

Si bien se trata de una solución práctica y de bajo costo, los especialistas recuerdan que la mejor forma de prevenir la condensación consiste en mantener una buena ventilación, controlar la humedad ambiental y, cuando sea posible, mejorar el aislamiento térmico de la vivienda.