Los ataques con drones en el golfo Pérsico han impactado de lleno en la infraestructura tecnológica de Amazon. La situación ha provocado interrupciones en el funcionamiento de varios centros de datos de Amazon Web Services (AWS) ubicados en Oriente Próximo. Según confirmó el servicio de alertas de AWS, tres centros de datos en la región han sufrido daños físicos. Las afectaciones provocaron interrupciones de actividad y problemas en el suministro eléctrico de la infraestructura tecnológica. La compañía tecnológica informó que el incidente afecta a instalaciones clave para el funcionamiento de servicios digitales que dependen de la nube de AWS en el golfo Pérsico. De acuerdo con la información oficial, dos instalaciones de AWS en Emiratos Árabes Unidos fueron impactadas directamente por drones. El ataque provocó daños estructurales relevantes en la infraestructura tecnológica que sostiene el funcionamiento de los servicios en la nube. En paralelo, en Baréin, un ataque con drones registrado en las inmediaciones de otro centro de datos también generó daños físicos en la infraestructura. El incidente afectó a sistemas críticos que forman parte de la red regional de Amazon Web Services. La empresa explicó en un comunicado que “estos ataques han causado daños estructurales, interrumpido el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, han requerido actividades de extinción de incendios que provocaron daños adicionales por agua”. Tras los ataques con drones en el golfo Pérsico, AWS advirtió que trabaja para restablecer la disponibilidad total del servicio en las regiones afectadas. Sin embargo, la magnitud de los daños físicos complica el proceso de recuperación. La empresa señaló que “estamos trabajando para restablecer la disponibilidad total del servicio lo más rápidamente posible, aunque esperamos que la recuperación sea prolongada dada la naturaleza del daño físico involucrado”. La caída o degradación de servicios en regiones estratégicas del golfo Pérsico puede afectar a miles de empresas que dependen de la nube de AWS. Entre ellas se encuentran compañías tecnológicas, financieras, energéticas y startups con operaciones en Oriente Próximo. En su actualización más reciente, AWS advirtió que el conflicto en curso en Oriente Próximo mantiene un entorno operativo impredecible para las infraestructuras tecnológicas de la región. La empresa recomendó a los clientes con cargas de trabajo activas en la región que evalúen la migración a regiones alternativas de AWS. El objetivo es reducir riesgos y garantizar la continuidad del negocio ante posibles interrupciones adicionales. La situación vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de infraestructuras críticas tecnológicas ante ataques con drones. En un contexto geopolítico cada vez más tenso en el golfo Pérsico, los centros de datos se convierten en piezas clave para la estabilidad de los servicios digitales. Amazon Web Services es uno de los principales proveedores de servicios en la nube a nivel mundial. Por ese motivo, cualquier afectación relevante en sus centros regionales genera preocupación en el mercado tecnológico internacional. La evolución del conflicto y la capacidad de recuperación de las instalaciones serán claves en los próximos días. De ello dependerá el alcance real del impacto en clientes y operaciones digitales que utilizan la nube de AWS en Oriente Próximo. Aunque muchos usuarios finales podrían no notar una caída directa en aplicaciones de Amazon, miles de servicios gubernamentales, bancarios y empresariales dependen de esta infraestructura tecnológica. El episodio también expone una realidad poco visible para el público general. La llamada “nube” tiene una ubicación física y, por lo tanto, también es vulnerable a conflictos y ataques en el mundo real.