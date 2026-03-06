Los conflictos geopolíticos suelen impactar primero en sectores como la energía o el comercio marítimo, pero sus efectos pueden extenderse también a productos agrícolas cuya producción está concentrada en determinadas regiones del planeta. Cuando el suministro global depende en gran medida de un solo país, cualquier crisis política o militar puede generar incertidumbre en los mercados. Eso es lo que ocurre con el azafrán, una de las especias más valiosas del mundo y un ingrediente esencial en numerosas recetas de la cocina española. La escalada militar en Oriente Medio, con ataques y bombardeos que han afectado a Irán, ha puesto el foco sobre el mercado internacional de este producto, debido al papel dominante que tiene el país en su producción global. El azafrán es una especia cuya producción mundial está fuertemente concentrada en Irán. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el país produce entre 85% y 90% del azafrán que se comercializa en el mundo. Esta elevada concentración convierte al país en el principal proveedor del mercado internacional. El cultivo se concentra principalmente en el noreste de Irán, en la región de Jorasán, donde miles de agricultores se dedican a la producción de esta especia que posteriormente se exporta a numerosos países. El azafrán, conocido también como “oro rojo”, es uno de los productos agrícolas más caros del mundo debido a su compleja producción. Cada flor de Crocus sativus contiene solo tres estigmas que deben recolectarse manualmente, lo que implica un proceso extremadamente laborioso. Las tensiones militares en Oriente Medio, que en las últimas semanas han incluido bombardeos sobre territorio iraní y una escalada regional del conflicto, han reactivado las preocupaciones sobre posibles alteraciones en el comercio internacional. Aunque hasta ahora no se han confirmado interrupciones directas en la producción de azafrán, los expertos del sector agrícola señalan que conflictos prolongados pueden afectar factores clave del comercio exterior, como las rutas logísticas, los sistemas de pago internacionales o las exportaciones. En situaciones anteriores, sanciones económicas o restricciones financieras han complicado la exportación de productos agrícolas iraníes, incluido el azafrán. Cuando estas limitaciones afectan al comercio exterior del país, el mercado internacional puede experimentar variaciones en los precios o en la disponibilidad del producto. En España, una de las empresas más relevantes del sector de las especias, Carmencita, ha señalado que por el momento no existe riesgo inmediato para el suministro nacional. Según explicó la compañía a la agencia EFE, la empresa cuenta actualmente con reservas suficientes de azafrán para mantener su actividad durante los próximos meses. “En estos momentos y previendo posibles tensiones en el suministro, contamos con ‘stock’ suficiente para cubrir nuestras necesidades hasta septiembre de 2026”, indicaron fuentes de la empresa con sede en Novelda (Alicante). La compañía comercializa aproximadamente tres toneladas de azafrán al año, una parte importante procedente de Irán, aunque también trabaja con otras zonas productoras. Según explicó la empresa a la agencia EFE, existen alternativas de suministro en países cercanos como Afganistán, lo que permitiría mantener el abastecimiento si el comercio con Irán se viera afectado. El mercado internacional del azafrán es especialmente sensible a los cambios políticos y económicos debido a la concentración geográfica del cultivo. Aunque otros países también producen esta especia, su volumen es mucho menor. Entre los productores alternativos figuran India, Afganistán, Grecia o Marruecos, pero ninguno alcanza la escala de producción de Irán. Por esa razón, cualquier alteración en el principal país proveedor puede tener repercusiones en el mercado internacional. España mantiene además una larga tradición en el cultivo y consumo de azafrán, especialmente en Castilla-La Mancha, donde se produce el azafrán de La Mancha con denominación de origen protegida, reconocido por su calidad. Sin embargo, la producción nacional es limitada en comparación con el volumen global del mercado. Por ahora no hay indicios de una escasez inmediata de azafrán en España, pero la evolución del conflicto en Oriente Medio será determinante para saber si el suministro internacional de esta especia se mantiene estable o si el mercado podría enfrentar tensiones en los próximos meses.