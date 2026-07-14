En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 14 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 272,84 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,28% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha fluctuado, con un dato de 1 positivo que indica una tendencia al alza.

Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación al euro en los últimos días.

En la última semana, Bitcoin Cash registró un leve avance del 0.46%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una caída del -50.77%, evidenciando una tendencia bajista. En términos de rentabilidad, el modesto rendimiento semanal no compensa la pérdida anual, por lo que un inversor que mantuvo la posición durante 12 meses habría enfrentado un resultado negativo significativo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con una cifra del 30.16%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.