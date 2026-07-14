En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 14 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.142,22 euros, cifra que refleja una variación del 5,92% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que la demanda y el interés en Ethereum están en aumento.

La cotización de Ethereum muestra una evolución mixta: en la última semana subió 7.51%, reflejando un impulso alcista de corto plazo, mientras que en el último año retrocedió -43.52%, lo que supone una rentabilidad negativa en el periodo anual. En conjunto, pese al repunte reciente, el balance de largo plazo sigue siendo desfavorable y confirma la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Ethereum fue del 39.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.26%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.