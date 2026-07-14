En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este martes, 14 de julio de 2026 en España es de 1,26 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,1%.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está aumentando frente al euro.

En la última semana, Ripple registró un avance moderado del 1.29%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su variación fue de -50.33%, reflejando una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese período y evidenciando la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 32.23 %, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.81 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.