Un simple cambio después de hervirlos puede hacer que la cáscara salga mucho más fácil.

Pelar un huevo duro puede parecer una tarea sencilla, pero cualquiera que haya intentado hacerlo sabe que no siempre es así. A veces la cáscara sale en segundos y deja el huevo prácticamente intacto; otras, se desprende en pequeños pedazos y arranca parte de la clara en el proceso.

La diferencia puede estar en un paso que muchas personas pasan por alto: qué hacer con los huevos inmediatamente después de la cocción.

Aunque existe el hábito de dejarlos enfriar antes de pelarlos, no se trata solamente de esperar a que pierdan temperatura. Colocarlos en agua fría o con hielo puede facilitar el desprendimiento de la cáscara y, además, evita que continúen cocinándose por el calor acumulado.

¿Hay que pelar los huevos duros en agua fría o caliente?

Para conseguir que sean más fáciles de pelar, lo recomendable es enfriarlos primero. Una vez terminada la cocción, hay que retirar los huevos del agua caliente y colocarlos directamente en un recipiente con agua fría. Si se agrega hielo, el enfriamiento será todavía más rápido.

El cambio brusco de temperatura ayuda a detener la cocción y puede favorecer una ligera contracción de la clara facilitando la separación entre la clara y la membrana que se encuentra debajo de la cáscara. Por eso, en lugar de intentar quitar la cáscara inmediatamente después de hervirlos, conviene esperar unos minutos hasta que los huevos estén bien fríos.

Aunque parece un detalle menor, el momento en que se pela un huevo duro puede cambiar por completo el resultado. Shutterstock

El truco para pelar un huevo duro sin llevarse la clara

Una vez enfriado, hay un método sencillo para retirar la cáscara. Primero hay que golpear suavemente el huevo contra una superficie hasta formar pequeñas grietas por toda la cáscara. Después, se puede hacerlo rodar con cuidado para ampliar las grietas.

El pelado puede comenzar por el extremo más ancho del huevo, en esa zona existe una pequeña cámara de aire que puede ayudar a separar la cáscara de la membrana. También se puede pelar el huevo bajo un chorro suave de agua ya que esto ayuda a retirar los pequeños fragmentos de cáscara y puede facilitar que el agua se introduzca entre la membrana y la clara.

¿Por qué algunos huevos duros son tan difíciles de pelar?

El problema no siempre está en la manera de cocinarlos porque la frescura del huevo también influye. Los huevos muy frescos pueden ser más difíciles de pelar después de hervidos porque la clara tiende a permanecer más adherida a la membrana interna.

A medida que pasa el tiempo, se producen cambios químicos naturales dentro del huevo, incluido un aumento del pH de la clara. Esto puede hacer que se adhiera menos a la membrana y que el pelado sea más sencillo.

Por eso, paradójicamente, un huevo que lleva algunos días en la heladera puede resultar más fácil de pelar que uno recién comprado.

Este es el método recomendado para pelar huevos duros y evitar que la clara quede pegada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si se pelan los huevos cuando todavía están calientes?

No hay ningún problema en hacerlo si se tiene cuidado con la temperatura ya que no es obligatorio esperar a que estén fríos para quitarles la cáscara.

Sin embargo, pelarlos calientes puede ser más incómodo y existe un mayor riesgo de quemarse. Además, enfriarlos primero permite detener rápidamente la cocción y suele facilitar el desprendimiento de la cáscara.

Por eso, si el objetivo es conseguir huevos duros prolijos y fáciles de pelar, la mejor opción es pasarlos directamente del agua caliente a un recipiente con agua fría o hielo y dejarlos allí durante unos minutos.

¿Cuál es el método más fácil para pelar huevos duros?

La próxima vez que haya que preparar huevos duros, la secuencia puede ser muy sencilla:

Cocinar los huevos.

Retirarlos del agua caliente.

Pasarlos inmediatamente a agua fría o con hielo.

Dejarlos enfriar durante unos 5 a 10 minutos.

Golpear suavemente la cáscara hasta formar grietas.

Comenzar a pelarlos por el extremo más ancho.

Utilizar un poco de agua para ayudar a retirar los restos de cáscara.

No existe una única manera obligatoria de pelar un huevo, pero enfriarlo antes de hacerlo reúne varias ventajas y puede evitar uno de los problemas más frustrantes de la cocina: terminar con un huevo duro lleno de agujeros y con media clara pegada a la cáscara.