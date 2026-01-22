SEPE no otorgará el subsidio por desempleo a parados que hayan laborado en la empresa de un familiar

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido nuevas regulaciones que impactan a los trabajadores que solicitan el subsidio por desempleo y que han estado empleados en la empresa de un familiar.

Aquellos trabajadores que trabajen en una empresa de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad podrían ver su solicitud de subsidio rechazada. Esta medida, diseñada para prevenir fraudes, tiene como finalidad garantizar que la relación laboral sea auténtica y no una simple formalidad para acceder a beneficios económicos.

El Servicio Estatal de Empleo Público incrementa las restricciones para aquellos que laboran en empresas familiares.

La implementación de estas normativas por parte del SEPE busca fortalecer la integridad del sistema de subsidios, asegurando que los recursos se destinen a quienes realmente los necesitan.

Es fundamental que los trabajadores estén informados sobre estas nuevas regulaciones para evitar inconvenientes en sus solicitudes y garantizar que cumplan con los requisitos establecidos.

Medidas del SEPE para prevenir fraudes

La normativa establece que no se otorgará el subsidio por desempleo a los trabajadores que hayan laborado en la empresa de un familiar si conviven con el empleador y no hay pruebas claras de la relación laboral.

Según el SEPE, es necesario demostrar que el vínculo entre ambas partes es realmente laboral y no solo una excusa para obtener el subsidio. Esto incluye aportar pruebas como el tiempo de cotización, el cambio de afiliación en la Seguridad Social y, sobre todo, la existencia de un trabajo efectivo.

Además, el SEPE ha dejado claro que si el trabajador forma parte de otro núcleo familiar o no convive con el familiar empleador, podría acceder al subsidio siempre que cumpla con los demás requisitos.

Casos especiales en la normativa

Aunque la normativa puede parecer rígida, existen algunas excepciones. Por ejemplo, si el trabajador no convive con el familiar o si la empresa es una sociedad mercantil o laboral, el empleado tiene derecho al subsidio, siempre y cuando no tenga participación en el capital social de la empresa. Esta distinción es importante, ya que si la participación en el capital es significativa (50% o más), el trabajador no podría acceder a las prestaciones.

SEPE no dará el subsidio por desempleo a parados que hayan trabajado en la empresa de un familiar (foto: archivo).

Otra excepción que contempla el SEPE se refiere a los jóvenes menores de 30 años que trabajen para sus progenitores autónomos. En este caso, el joven puede ser contratado como trabajador por cuenta ajena, aunque no cotizará por desempleo, lo que significa que no tendría derecho a este subsidio en caso de cesar en su empleo.

Nuevas restricciones para empresas familiares

Este enfoque, aunque pueda parecer severo, se justifica como un mecanismo para preservar el equilibrio en el sistema de prestaciones y evitar que se aproveche de él de manera indebida.

Con esta nueva normativa, el SEPE ha reforzado su control sobre las situaciones en las que los trabajadores puedan estar vinculados a empresas familiares, buscando evitar situaciones fraudulentas. La entidad subraya que cada caso será evaluado individualmente para garantizar que la relación laboral sea legítima, incluyendo factores como la antigüedad en el puesto y la naturaleza del trabajo realizado.