Pedro Sánchez ha decidido restablecer los controles fronterizos con Italia, tras mantener la suspensión del Acuerdo Schengen entre ambos países. Fuente: EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que restablecerá de forma temporal los controles fronterizos en puertos y aeropuertos de España para los viajeros procedentes de Italia.

La medida tiene lugar luego de que el Gobierno de Giorgia Meloni decidiera mantener vigentes los controles impuestos a viajeros procedentes de España. La medida surgió tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta, marcada por el ingreso repentino de unas 50.000 personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española ubicada en el estrecho de Gibraltar.

¿Cuándo comenzarán los controles fronterizos con Italia anunciados por el Gobierno español?

Los controles comenzarán a partir de las 00:00 horas de este sábado 8 de agosto y consistirán en el control de identidad, pasaporte y nacionalidad de los viajeros. Asimismo, en el caso de nacionales de terceros Estados, se verificarán el visado o los permisos de residencia.

Estos controles se realizarán de forma aleatoria y permanecerán vigentes hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre. Sin embargo, el Gobierno español aclaró que este plazo podrá modificarse si cambian las circunstancias que motivaron la adopción de la medida.

El Gobierno de Giorgia Meloni ya había ratificado los controles a viajeros procedentes de España

Este 7 de agosto, el Gobierno de Italia anunció que mantendría los controles a viajeros procedentes de España y afirmó que “no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras”.

En el comunicado oficial recogido por EFE, el Ejecutivo italiano explicó que no tiene “intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia”.

La decisión italiana había sido adoptada tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta por motivos de “seguridad nacional”. Una semana después de aquel episodio, el Gobierno español instó a Italia a poner fin a la medida extraordinaria y retirar los controles, al considerar que la situación ya había sido reconducida.

Pedro Sánchez ha decidido restablecer los controles fronterizos con Italia, tras mantener la suspensión del Acuerdo Schengen entre ambos países. Fuente: EFE EFE

El Gobierno italiano aseguró que los controles no perjudican la relación bilateral con España

No obstante, el Gobierno italiano ha aclarado que la decisión de mantener los controles “no menoscaba la relación con un país amigo como España, de forma similar a decisiones similares adoptadas en el pasado por el Gobierno italiano, por ejemplo, con respecto a Eslovenia, y por Gobiernos europeos con respecto a Italia y la propia España”.

De esta forma, Italia también aseguró estar dispuesta a continuar un “diálogo constructivo” con el Gobierno español si las circunstancias que motivaron la adopción de los controles dejan de existir.

Pedro Sánchez ha decidido restablecer los controles fronterizos con Italia, tras mantener la suspensión del Acuerdo Schengen entre ambos países. Fuente: EFE. EFE

“Mientras tanto, las autoridades fronterizas italianas harán todo lo posible para garantizar la máxima accesibilidad a los ciudadanos españoles y europeos, quienes, cabe destacar, no se ven afectados por el restablecimiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas”, concluyó la nota del Ejecutivo italiano.