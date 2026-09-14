Este labial de Mercadona es tendencia: se trata de un gloss con efecto volumen y que deja los labios hidratados. (Foto: Shutterstock).

El brillo de labios se ha convertido en uno de los productos más buscados para conseguir un maquillaje sencillo y con un acabado más voluminoso. Mercadona en España cuenta entre sus opciones con un gloss de Deliplus que combina el efecto volumen con la hidratación de los labios.

Se trata del Volumizer Gloss transparente, un producto que incorpora ingredientes activos pensados para favorecer la circulación sanguínea y mantener la piel hidratada. Además, destaca por su duración, una característica especialmente buscada a la hora de elegir un brillo de labios.

Así es el gloss de Mercadona que consigue un efecto de mayor volumen

El Volumizer Gloss de Deliplus es un brillo de labios transparente que busca conseguir un aspecto más carnoso mientras mantiene los labios hidratados. Su fórmula contiene mentol y ácido hialurónico, dos componentes que contribuyen al efecto voluminizador y a la hidratación.

El producto está disponible en siete tonos diferentes: nude, pink nude, coral, rosa, morado, transparente con destellos y transparente. Otra de sus características destacadas es su larga duración. Según los clientes de Mercadona, el brillo puede mantenerse durante buena parte del día, por lo que no sería necesario retocar el maquillaje constantemente.

Este labial de Mercadona es tendencia: se trata de un gloss con efecto volumen y que deja los labios hidratados. Mercadona

Cómo aplicar el Volumizer Gloss de Mercadona: estos son los pasos

La aplicación del gloss es fácil y rápida:

Limpiar y secar los labios: aplicar el producto sobre los labios limpios y secos. Aplicar el gloss: extender una capa del Volumizer Gloss directamente sobre los labios. Combinar con otro labial: también puede utilizarse sobre un labial de color para añadir brillo y conseguir el efecto voluminizador. Dejar actuar: el producto aporta un acabado más carnoso mientras ayuda a mantener los labios hidratados.

Este labial de Mercadona es tendencia: se trata de un gloss con efecto volumen y que deja los labios hidratados. Mercadona

Cuánto cuesta el gloss de Mercadona y cómo comprarlo

El Volumizer Gloss transparente de Deliplus se comercializa en un formato de 4 mililitros y tiene un precio de 5 euros por unidad.

El producto forma parte de la gama de cosmética de Mercadona y está disponible en diferentes tonos para adaptarse a distintos maquillajes. Asimismo, puede adquirirse tanto en la tienda virtual como en los comercios físicos de la cadena.