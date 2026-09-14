Se despidió la cadena más popular del país: 17 locales cerraron sus puertas en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.

La Pava, uno de los restaurantes más conocidos de la autovía de Castelldefels, cerró sus puertas después de 65 años de historia. El establecimiento, situado en la C-31 entre Gavà, Castelldefels y el aeropuerto de Barcelona, formó parte durante décadas del paisaje de la zona y dejó una fuerte huella entre los vecinos del Baix Llobregat.

El negocio abrió en 1958 y con el paso de los años se convirtió en mucho más que un restaurante. El complejo llegó a funcionar como pizzería, bar, pollería, gasolinera y quiosco, además de ofrecer comida para llevar.

La noticia de su cierre definitivo sorprendió a numerosos clientes, que trasladaron a las redes sociales sus recuerdos y su tristeza por el final de uno de los establecimientos más reconocibles de la zona.

¿Por qué La Pava era un lugar tan especial para varias generaciones?

Durante sus más de seis décadas de actividad, La Pava se convirtió en un punto habitual para familias, vecinos y viajeros que circulaban por la C-31. Sus pizzas y su oferta de comida para llevar quedaron asociadas al recuerdo de varias generaciones de clientes de Castelldefels y de otros municipios cercanos.

¿Por qué La Pava era un lugar tan especial para varias generaciones?

La relación con el establecimiento trascendió incluso el ámbito gastronómico. En las redes sociales, antiguos clientes recordaron las visitas al local y destacaron el lugar que ocupaba en la memoria de la comarca. Una usuaria aseguró que la noticia suponía la pérdida de una parte de su corazón, mientras otro cliente definió al restaurante como un sitio “único” y uno de los mejores de Castelldefels.

La Pava también acumuló historias particulares a lo largo de su trayectoria. Entre ellas aparece la figura de un joven Luis Miguel, quien, según una publicación de El Periódico, habría firmado allí uno de sus primeros contratos cuando tenía apenas 15 años.

¿Cómo reaccionaron los vecinos al cierre del restaurante?

La noticia generó una ola de nostalgia entre antiguos clientes y vecinos de la zona. Muchos de los mensajes publicados en redes sociales recuerdan el establecimiento como una referencia que acompañó durante años a quienes vivían o transitaban por Castelldefels, Gavà y otros municipios del Baix Llobregat.

Los testimonios también reflejan el alcance que llegó a tener La Pava fuera de Castelldefels. Una antigua vecina de Sant Joan Despí recordó que el restaurante era conocido por personas de distintos puntos de la comarca y que constituía una referencia para quienes frecuentaban la zona.

Con el cierre definitivo, desaparece uno de los negocios que durante décadas formó parte de la identidad comercial y del paisaje de la C-31. Para muchos de sus antiguos clientes, La Pava queda ahora como un recuerdo ligado a viajes, comidas familiares y una época de la autovía de Castelldefels que ya forma parte del pasado.