La bicicleta eléctrica de Decathlon que alcanza una velocidad de 25km/h y es plegable. Buena, bonita y barata

Las bicicletas eléctricas se han convertido en una de las opciones de movilidad más demandadas por quienes buscan desplazarse de forma eficiente, sostenible y cómoda tanto en entornos urbanos como en trayectos recreativos. En este contexto, Decathlon en España ofrece una alternativa que destaca por su diseño compacto, autonomía y facilidad de transporte.

Se trata de la SAMEBIKE CY20, una bicicleta eléctrica plegable que combina potencia, funcionalidad y practicidad. Gracias a su motor de 350 W, una batería de larga duración y un sistema de plegado rápido, se presenta como una solución ideal para quienes necesitan una bicicleta fácil de guardar y transportar sin renunciar al rendimiento.

La SAMEBIKE CY20 alcanza una velocidad máxima de 25 km/h

La SAMEBIKE CY20 está equipada con un motor brushless de 350 vatios que permite alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h, el límite legal para este tipo de vehículos en numerosos mercados. Además, cuenta con cinco niveles de asistencia al pedaleo que pueden controlarse desde el display integrado, permitiendo adaptar el esfuerzo físico según las necesidades del usuario.

Su batería de ion-litio de 36 V, 12 Ah y 432 Wh proporciona hasta tres horas de uso continuo y una autonomía de hasta 75 kilómetros con un nivel medio de asistencia. Asimismo, puede recargarse parcialmente hasta alcanzar aproximadamente 40 kilómetros de autonomía en apenas dos horas, mientras que una carga completa requiere alrededor de cinco horas.

Otro de sus puntos fuertes es su sistema de plegado manual, que permite reducir sus dimensiones en menos de 10 segundos para transportarla en el maletero de un coche o almacenarla cómodamente en casa u oficina.

La mejor bicicleta eléctrica se encuentra en Decathlon: alcanza una velocidad de 25km/h y es plegable. Decathlon

Características de la SAMEBIKE CY20

Motor y rendimiento

Motor trasero brushless Xiongda.

Potencia de 350 W.

Voltaje de 36 V.

Par motor de 50 Nm.

Velocidad máxima de 25 km/h.

Capacidad para superar pendientes superiores a 15 grados.

Cinco niveles de asistencia al pedaleo.

Batería y autonomía

Batería Zhuoneng de ion-litio.

Capacidad de 432 Wh.

Carga de 12 Ah.

Hasta 3 horas de funcionamiento continuo.

Alcance máximo de hasta 75 km.

Batería extraíble.

Recarga parcial en 2 horas y carga completa en 5 horas.

Diseño y estructura

Cuadro de aluminio.

Ruedas de 20 pulgadas.

Sistema de plegado manual bajo el cuadro.

Dimensiones desplegada: 155 cm de largo, 107 cm de alto y 64 cm de ancho.

Longitud plegada: 87 cm.

Anchura plegada: 58 cm.

Peso aproximado de 27-28 kg.

Capacidad de carga de hasta 120 kg.

Equipamiento y seguridad

Suspensión delantera semirrígida.

Cambio Shimano de 7 velocidades.

Frenos de disco mecánicos delanteros y traseros.

Guardabarros incorporados.

Caballete integrado.

Timbre incluido.

Luz con pila.

Fijación trasera para bolsa.

Garantía y servicio posventa

Garantía de 2 años.

Servicio propio de mantenimiento posventa.

Asistencia de Weeling disponible los siete días de la semana.

Red europea de talleres colaboradores.

La SAMEBIKE CY20 está disponible en Decathlon por 850 euros. Decathlon

Precio de la bicicleta eléctrica y cómo comprarla

La SAMEBIKE CY20 está disponible en color negro por 850 euros a través de Decathlon. La compra puede realizarse directamente desde la tienda online de la compañía con opción de entrega a domicilio, recibiendo el producto en aproximadamente seis días laborables.

Antes de utilizarla en espacios públicos, el fabricante recuerda que el uso de bicicletas eléctricas está sujeto a la normativa vigente y recomienda verificar las restricciones aplicables en cada zona, así como consultar cualquier duda con el vendedor para garantizar un uso adecuado del vehículo.