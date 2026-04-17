En un fallo judicial que marca un antes y un después en las relaciones laborales, la Justicia confirmó que las empresas pueden obligar a los trabajadores que fumen a recuperar el tiempo perdido durante el horario laboral. Esta decisión oficial establece que, si un empleado sale a fumar fuera de los descansos reglamentarios reconocidos, debe devolver esos minutos a la compañía al finalizar la jornada. La sentencia deja claro que el tiempo dedicado a fumar en horario de trabajo no forma parte de la jornada efectiva si no está dentro de las pausas autorizadas. Por tanto, las empresas tienen el respaldo legal para exigir que los trabajadores que fumen recuperen el tiempo perdido antes de abandonar su puesto. Esta medida busca garantizar el cumplimiento íntegro de la jornada pactada y evitar que las ausencias no justificadas afecten la productividad. Según explica el abogado laboralista Juanma Lorente, las compañías pueden exigir a los trabajadores que controlen el tiempo que dedican a fumar fuera de su puesto y que lo recuperen al finalizar la jornada si no forma parte de un descanso reconocido. “Tienen que recuperar el tiempo que han estado fuera antes de que termine su jornada laboral”, advierte el experto. De no hacerlo, se estaría incumpliendo la jornada laboral, lo que podría derivar en sanciones. Esta resolución judicial refuerza el control horario en las empresas y pone el foco en la responsabilidad individual de cada empleado. Los trabajadores que fumen ya no podrán considerar las salidas para fumar como tiempo “libre” dentro de su horario. Ahora, la norma es clara: todo minuto fuera del puesto por motivos personales, como fumar, debe compensarse al final de la jornada para que la empresa reciba el tiempo completo por el que paga. Para los empleados fumadores, la obligación de recuperar el tiempo perdido supone un cambio importante en su rutina diaria. Ya no basta con fichar la entrada y la salida; ahora deben registrar o compensar las pausas no autorizadas dedicadas a fumar. Esta medida busca equiparar el tiempo real de trabajo efectivo con el tiempo remunerado, evitando abusos que antes quedaban en una zona gris. Las empresas, por su parte, ganan una herramienta legal sólida para gestionar el control horario. Pueden implementar sistemas de registro de incidencias y exigir que los trabajadores que fumen devuelvan los minutos perdidos al final de la jornada. De esta forma se promueve un ambiente de trabajo más equitativo, donde todos los empleados cumplen la misma duración efectiva de su jornada.