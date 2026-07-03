Se expande el imperio de Amancio Ortega: compra un icónico rascacielos de 50 plantas en una ciudad clave de Estados Unidos

Amancio Ortega continúa ampliando su imperio inmobiliario internacional. El fundador de Zara negocia, a través de Pontegadea, la compra de un nuevo rascacielos en Estados Unidos por alrededor de 500 millones de dólares, unos 440 millones de euros al cambio actual.

El inmueble elegido es One North Wacker, una torre de 50 plantas situada en pleno distrito financiero de Chicago, una de las zonas de oficinas más cotizadas del país. La operación, todavía en negociación, volvería a reforzar la presencia del empresario gallego en uno de sus mercados preferidos para invertir.

De cerrarse el acuerdo, el edificio pasaría a formar parte de una cartera inmobiliaria que ya supera los 21.000 millones de euros, consolidando a Pontegadea como uno de los mayores propietarios inmobiliarios privados del mundo.

Se expande el imperio de Amancio Ortega: compra un icónico rascacielos de 50 plantas en una ciudad clave de Estados Unidos

El rascacielos de Chicago que Amancio Ortega quiere incorporar a Pontegadea

El edificio objeto de la negociación está situado en el número uno de North Wacker Drive, en el corazón del Loop, el distrito financiero de Chicago.

Con 199 metros de altura y 50 plantas, el inmueble fue construido entre 1999 y 2002 como sede de la entidad financiera suiza UBS. En la actualidad también alberga empresas de primer nivel como PwC, el despacho jurídico Barnes & Thornburg y Fitch Ratings, lo que le proporciona una elevada ocupación y estabilidad.

La propiedad pertenece actualmente a la inmobiliaria Irvine, del empresario estadounidense Donald Bren, cuya fortuna ronda los 19.200 millones de dólares, según Forbes.

La venta del inmueble ha sido encargada a Eastdil, firma adquirida por Savills, y fue la publicación especializada CoStar la que adelantó que Pontegadea mantiene negociaciones para hacerse con el edificio. Desde la sociedad inversora de Ortega han declinado realizar comentarios sobre la posible operación.

La cartera inmobiliaria de Amancio Ortega supera los 21.000 millones de euros

La posible adquisición de One North Wacker reforzaría una cartera inmobiliaria que ya está valorada en más de 21.000 millones de euros.

Durante los últimos años, Amancio Ortega ha reinvertido buena parte de los dividendos obtenidos de Inditex, grupo del que controla alrededor del 60 % del capital, en activos inmobiliarios considerados estratégicos o de alta calidad.

Estados Unidos figura entre los principales destinos de esas inversiones, junto con España y Reino Unido. Solo en Chicago, Pontegadea ya posee varios activos relevantes.

En 2023 adquirió un edificio residencial de alquiler situado en 727 West Madison Street por 232 millones de dólares. También es propietario del hotel Eurostars Magnificent Mile, comprado en 2019 por unos 65 millones de dólares, además del antiguo Esquire Theater, transformado en locales comerciales ocupados por marcas de lujo y restaurantes.

A estas inversiones se suma el edificio comercial situado en 730-750 Michigan Avenue, adquirido en 2015 por 350 millones de dólares, en una de las avenidas comerciales más importantes de la ciudad.

Estados Unidos sigue siendo uno de los mercados favoritos de Amancio Ortega

La presencia de Amancio Ortega en Estados Unidos se extiende mucho más allá de Chicago.

En 2022 protagonizó una de sus mayores operaciones inmobiliarias al comprar, mediante la filial Ponte Gadea Compass, siete plataformas logísticas distribuidas entre Texas, Pensilvania, Wisconsin, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee por 905 millones de euros. Estos activos cuentan con contratos de alquiler a largo plazo con empresas como Amazon, Nestlé, FedEx y Home Depot.

Ese mismo año también adquirió un rascacielos residencial de lujo para alquiler situado en 19 Dutch Street, en el distrito financiero de Nueva York, cerca del World Trade Center.

En Miami, otra de las ciudades donde más ha invertido, compró en 2016 el Southeast Financial Center por 470 millones de dólares y, en 2025, incorporó el Sabadell Financial Center, edificio donde el Banco Sabadell mantiene su sede en Estados Unidos.

La expansión también alcanza otras ciudades estadounidenses. Pontegadea adquirió el complejo de oficinas Arbor Blocks en Seattle por 377 millones de dólares, uno de los principales centros de trabajo de Meta, y un complejo de oficinas próximo a la Casa Blanca, en Washington D. C., comprado a Blackstone por 207 millones de dólares.

Además de sus inversiones inmobiliarias, durante 2026 Amancio Ortega también ha protagonizado importantes operaciones empresariales, entre ellas la compra de un almacén logístico de Lactalis en Canadá y una inversión superior a 1.000 millones de euros en la compañía australiana de infraestructuras portuarias Qube, reforzando así la estrategia internacional de diversificación de Pontegadea.