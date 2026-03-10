En 2023, entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal y trajo consigo una serie de normativas que impactaron a los tutores de los perros, gatos y otros animales de compañía, así como a las asociaciones o entidades dedicadas al cuidado y rescate de aquellos que se encuentran en situaciones de abandono o maltrato. Entre los aspectos más relevantes de esta normativa se encuentra el seguro obligatorio para mascotas y la prohibición de convivir con un número de animales superior al permitido sin la correspondiente autorización. Con la entrada en vigor de la ley, los ciudadanos de toda España se verán limitados a poseer un máximo de cinco animales de compañía, ya que a partir de este número será necesario obtener un permiso especial. En el caso de que se trate de un hogar destinado a la protección o refugio de animales, será necesario solicitar una licencia de núcleo zoológico. Este requisito no aplicará a los centros veterinarios, según lo informado por el portal 20 minutos. Las personas que posean más perros y gatos de los permitidos deberán acudir al ayuntamiento de su localidad para solicitar una autorización. A pesar de que aún no se han revelado todos los pormenores, el portal mencionado indicó que se analizará cada caso de manera individual y que las autoridades pertinentes evaluarán el estado de salud de las mascotas del solicitante para conceder el permiso. Estos límites se deben a que el ciudadano estaría poniendo en riesgo la salud propia y de los vecinos.Las multas podrán ir desde los 500 euros hasta los 200.000 euros. Por otro lado, las personas que convivan con más animales y no realicen las notificaciones correspondientes para solicitar el permiso podrían sufrir sanciones que dependerán de la gravedad del caso.