La visión es uno de los sentidos más utilizados por el ser humano, pues desempeña un papel crucial en la configuración de su estilo de vida. Por ello, cuando se ve afectada, se produce un cambio significativo en la manera en que vivimos.

A medida que vamos creciendo, la nitidez de las imágenes disminuye, la identificación de rostros se vuelve complicada, la lectura se convierte en un desafío, y las letras pueden parecer moverse , ya sea en la pantalla de un ordenador o en las páginas de un libro. Este malestar visual puede desencadenar dolores de cabeza, mareos, fatiga e incluso náuseas.

Según el portal All About Vision, las principales razones por las que se presenta este padecimiento son los errores de refracción, dentro de los que se destacan: miopía, hipermetropía y astigmatismo, así como la presbicia.

Para prevenir esta condición de manera oportuna, los especialistas recomiendan someterse a exámenes con un optometrista al menos una vez al año y seguir las indicaciones médicas.

Por otro lado, el portal de salud especializado en visión, Oftalvist , señaló que la alimentación juega un papel fundamental. En una de sus publicaciones mencionan que los alimentos ricos en vitamina A y C son necesarios para mantener una visión fuerte y saludable.

Los 3 alimentos que debes comer para tener una visión 10/10

Cebolla

La cebolla es rica en vitaminas A y C, así como en quercetina, un compuesto esencial para la salud del corazón. Además, contribuye proporcionando los pigmentos necesarios para prevenir problemas en la retina.

Espinacas

La espinaca también es rica en vitamina A. Favorece especialmente a la protección de los ojos frente a la luz solar y previene las cataratas gracias a que son ricas en luteína y zeaxantina.

Brócoli

Esta verdura es uno de los superalimentos más conocidos, se destaca principalmente por su capacidad para proteger la vista contra los efectos del sol debido a su alta concentración de vitamina C, contenido elevado de agua, fibra y bajo aporte calórico.

