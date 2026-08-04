Hay una lista de apellidos que pueden ayudar a conseguir la ciudadanía canadiense.

Numerosos españoles aspiran a experimentar vivir en otro país para obtener experiencia laboral o conocer otras culturas. Aunque dentro de Europa existen muchas oportunidades, algunos prefieren salir de la frontera comunitaria y explorar nuevos destinos.

Entre las diversas alternativas disponibles, Canadá se distingue por su excelente calidad de vida y diversidad cultural. Por tal motivo, es elevado el número de personas que buscan postularse para obtener una visa que les permita residir en este país de América del Norte.

Canadá ofrece una gran calidad de vida (Fuente: Shutterstock)

Razones para solicitar la ciudadanía canadiense

La ciudadanía canadiense implica el cumplimiento de las normas del país mientras se asumen las responsabilidades como integrantes de la sociedad. Esto no solo se refiere a los beneficios que se derivan de su obtención, sino también a aceptar todas las obligaciones que dicha ciudadanía conlleva .

Adicionalmente, ser ciudadano de Canadá representa un símbolo de pertenencia y de integración en la comunidad. A través de la ciudadanía, los ciudadanos adquieren plenos derechos, lo que les permite contribuir de manera activa al desarrollo y a la edificación de la nación.

Hay apellidos que pueden ayudar a conseguir la ciudadanía canadiense (Fuente: Unsplash)

Condiciones para obtener la ciudadanía canadiense

Se otorga la nacionalidad a aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Ciudadanía de Canadá. Estos requisitos comprenden: Ser descendiente de un padre o madre canadiense. Tener al menos un progenitor canadiense si nació fuera de Canadá. Haber residido en Canadá durante un período determinado. Demostrar conocimiento de los valores, derechos y responsabilidades canadienses. Cumplir con los criterios relacionados con la edad y habilidades lingüísticas.

Es relevante señalar que únicamente la primera generación nacida fuera de Canadá de padres canadienses puede acceder a la ciudadanía de manera automática. Adicionalmente, en casos donde los padres hayan fallecido, es indispensable presentar un certificado que verifique que al menos uno de ellos era canadiense en el momento del nacimiento del solicitante.

¿Existen apellidos que faciliten la ciudadanía canadiense? Esto dice la ley

Existen 20 apellidos que, aunque son comunes, pueden facilitar el proceso de obtención de la ciudadanía canadiense. Estos son: