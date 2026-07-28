Este martes 28 de julio, los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Leo este martes

Hoy podrías sentirte más fatigado de lo habitual; es la forma en que tu cuerpo te pide descanso. Intenta rechazar las invitaciones de algún amigo que demanden mucho desgaste de energía. Pon el foco en ti: necesitas recuperarte.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

Leo, en el trabajo podrías sentirte más cansado; prioriza lo esencial y evita sobrecargarte.

Di no a tareas o reuniones extenuantes y toma pausas breves; al cuidarte, cerrarás el día con lo importante resuelto.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este martes 28 de julio?

Hoy, Leo, tu carisma atrae miradas; si escuchas con atención y evitas la prisa, el amor se acerca con naturalidad.

Eres especialmente compatible con Aries: ambos son de fuego y comparten una pasión y energía que se encienden mutuamente.

La predicción de los astros para Géminis (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo es carismático y seguro de sí mismo; le encanta brillar y tomar la iniciativa. Tiene un corazón generoso y protector y busca reconocimiento sincero.

Puede ser orgulloso y un poco dramático, pero su entusiasmo inspira a otros. Fiel y leal, valora la honestidad y la creatividad en sus relaciones.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Leo, escucha a tu cuerpo y date permiso para descansar más de lo habitual. Di no a planes que te exijan demasiada energía y quédate con lo esencial. Regálate autocuidado tranquilo: hidrátate, come ligero y prioriza un sueño reparador.