Brasil avanza con una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas de América del Sur, pensada no solo para mejorar la circulación interna, sino también para reforzar su posición como eje del transporte regional. Se trata de dos mega túneles proyectados para transformar un tramo crítico de una de las carreteras más importantes del país. La iniciativa apunta a resolver problemas persistentes de congestión, siniestralidad y cortes frecuentes que afectan el flujo de mercancías y personas. La magnitud del proyecto refleja una decisión política clara: apostar por soluciones estructurales y de largo plazo en un contexto regional marcado por obras inconclusas y parches temporales. La construcción se desarrolla sobre la BR-101, una vía considerada columna vertebral del sur de Brasil y esencial para el transporte de alimentos, combustibles, insumos industriales y turismo. Este corredor ha sufrido interrupciones recurrentes por deslizamientos de tierra y lluvias extremas, generando impactos que trascienden las fronteras nacionales. Con los nuevos túneles, el Estado brasileño busca eliminar definitivamente un tramo catalogado como peligroso, donde ya se registraron tragedias viales. La decisión de avanzar con esta obra implica asumir un alto costo económico, pero también reducir riesgos humanos y logísticos que afectan a toda la región. La dimensión del proyecto lo convierte en una rareza para América del Sur. Los túneles de más de 20 kilómetros representan una inversión poco habitual en una región donde la infraestructura suele avanzar de manera fragmentada. Brasil opta aquí por una solución integral que apunta a garantizar continuidad operativa y seguridad. Más allá del aspecto técnico, la obra envía una señal política relevante. En un escenario latinoamericano atravesado por restricciones fiscales, el país apuesta por infraestructura estratégica aun cuando los beneficios no sean inmediatos, reforzando su rol como potencia logística sudamericana. El proyecto también incorpora una lectura actualizada del contexto climático. Los eventos extremos dejaron de ser excepcionales y pasaron a formar parte del diseño de políticas públicas. Evitar zonas inestables mediante túneles es reconocer que el cambio climático ya incide directamente en la planificación vial. Para países como Argentina y Uruguay, la obra tiene efectos directos. Una BR-101 más fluida implica rutas más previsibles hacia uno de sus principales socios comerciales. En economías frágiles, la previsibilidad logística se convierte en un activo clave para sostener el comercio y reducir costos asociados a demoras e interrupciones.