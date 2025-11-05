Mounir Nasraoui, conocido en las redes como Hustle Hard, es el mediático padre de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona que con tan solo 18 años quedó segundo en el ranking del Balón de Oro. En las últimas horas, el progenitor se ha visto envuelto en una nueva polémica al cuestionar la actitud laboral de los jóvenes.

Nasraoui se ha hecho viral por tener un perfil público poco convencional y hacer críticas constantes hacia el sistema español, la juventud y los métodos laborales. El mural que pintó en su casa, el apuñalamiento que sufrió en un aparcamiento o sus comentarios a costa del Balón de Oro que no ganó su hijo son algunos de los capítulos polémicos recientes.

Para muchos, lo que sorprende más del padre es que, además de sus vídeos cocinando, a menudo deja detalles de que lleva una vida ostentosa, atribuible a los éxitos de su hijo, y no se le conoce un empleo fijo. En su última intervención, Nasraoui relató su propia experiencia laboral y contrapuso épocas para cuestionar el perfil laboral de la juventud actual.

La polémica reflexión del padre de Lamine Yamal

“Yo antiguamente buscaba trabajo en la obra y no había trabajo, pero es que ahora vas a buscar trabajo y claro que te dan trabajo, porque la gente joven no quiere trabajar“, comienza su reflexión Nasraoui en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El padre de Lamine Yamal lo tiene claro: "Lo que debemos hacer es animarles. Animar a que trabajen, a que sean algo, que se esfuercen". Para Nasraoui, la solución está en incentivar el esfuerzo entre los jóvenes.

“Lo que hay que hacer es animarlos a trabajar, a que sean algo, que se esfuercen“. El mediático completó su reflexión con una frase que muchos usuarios interpretaron como un llamado a la resiliencia: “Ya ganarán, el momento de ganar ya llegará, pero el momento de perder está siempre a tu lado”.

Los capítulos más mediáticos del padre de Lamine Yamal

Esta no es la primera vez que Nasraoui genera controversia con sus publicaciones en redes sociales. Esta semana también circuló un vídeo en el que dijo textualmente: “Mi hijo no me tiene que llevar a una residencia de abuelos aún puedo trabajar, cojo todos los cartones de Barcelona y los llevo a vender a 8 céntimos el kilo"

En el entorno del Barça y entre seguidores del fútbol las declaraciones del padre de Lamine no cayeron bien. El club, según fuentes públicas, intenta proteger al joven jugador tras episodios mediáticos previos, como la cancelación de una entrevista con un influencer y su discutida actuación en el Clásico.

Sus últimas palabras tampoco han tenido la mejor recepción en redes sociales, donde las respuestas han girado en torno a las críticas. “Te anima a trabajar el que vive de su hijo”; “un mantenido dando consejos de trabajo”; “premio al trabajador del año”, son algunos de los muchos mensajes críticos que ha recibido.