Según la psicología, devolver el carrito del supermercado a su lugar puede revelar este rasgo de personalidad (foto: ChatGPT)

Ir al supermercado forma parte de la rutina de millones de personas en España. Después de guardar la compra, aparece una decisión aparentemente insignificante, que consta de llevar el carrito hasta el lugar destinado para dejarlo o abandonarlo en algún punto del aparcamiento.

En internet, esta situación dio origen a la denominada “teoría del carrito de la compra”, que plantea que devolverlo voluntariamente puede decir algo sobre la forma en que una persona entiende su responsabilidad dentro de un espacio compartido.

La particularidad está en que nadie premia a quien devuelve el carrito ni sanciona a quien lo deja fuera de su sitio. De esta forma, el gesto puede relacionarse con cuestiones que estudia la psicología, como el comportamiento prosocial, la cooperación y el cumplimiento de normas incluso cuando nadie está observando.

Qué dice la psicología sobre las personas que devuelven el carrito del supermercado

La llamada “teoría del carrito” se popularizó en internet a partir de 2020, pero no constituye una teoría psicológica reconocida ni funciona como una prueba científica para determinar si alguien es una buena o mala persona. Su interés radica principalmente en la situación que plantea.

Devolver el carrito puede entenderse como una pequeña conducta prosocial, es decir, una acción voluntaria que beneficia directa o indirectamente a otras personas. La investigación psicológica ha estudiado durante décadas cómo determinadas características individuales y el contexto influyen en este tipo de comportamientos.

En este caso, colocar el carrito donde corresponde evita que ocupe plazas de aparcamiento, dificulte el paso de otros compradores o pueda desplazarse y golpear un vehículo. También reduce el trabajo que posteriormente tendrán que realizar los empleados para recoger los carros dispersos.

Qué rasgo de personalidad puede relacionarse con devolver el carrito de supermercado

Uno de los rasgos que puede entrar en juego es la responsabilidad o escrupulosidad, una dimensión incluida dentro del conocido modelo de los Cinco Grandes rasgos de personalidad. Este concepto engloba características como la organización, el cumplimiento de obligaciones y la tendencia a finalizar correctamente las tareas.

Desde esta perspectiva, devolver el carrito puede interpretarse como completar el último paso de la compra: se utilizó un objeto compartido y luego se devuelve al sitio correspondiente. La fuente original relaciona este comportamiento con un mayor sentido de responsabilidad individual y colectiva.

También puede intervenir una motivación prosocial. Un amplio análisis publicado en Psychological Bulletin, que reunió 770 estudios y más de 3500 efectos analizados, encontró que distintos rasgos de personalidad pueden relacionarse con comportamientos prosociales.

Esto significa que devolver sistemáticamente aquello que se utiliza, evitar generar molestias innecesarias y considerar cómo las propias acciones afectan a otros puede formar parte de un patrón de responsabilidad y cooperación.

Según la psicología, devolver el carrito del supermercado a su lugar puede revelar este rasgo de personalidad (foto: ChatGPT) ChatGPT

Por qué dejar el carrito fuera de su sitio no define necesariamente la personalidad

La propia psicología obliga a considerar el contexto antes de interpretar una conducta. Esto se debe a que una acción aislada no permite concluir que alguien sea irresponsable, egoísta o poco considerado. Resulta más significativo observar patrones de comportamiento repetidos que utilizar una única situación cotidiana como prueba de personalidad.

Además, las investigaciones sobre normas sociales señalan que el comportamiento humano está condicionado por numerosos elementos: lo que hacen las demás personas, las reglas implícitas del entorno, la posibilidad de ser observado y hasta la percepción de qué conducta se considera adecuada.

En definitiva, devolver el carrito del supermercado puede reflejar responsabilidad, cooperación y consideración hacia los demás, pero no funciona como un examen psicológico.

Esto se debe a que la llamada teoría del carrito funciona mejor como un ejemplo cotidiano de cómo pequeñas decisiones individuales pueden contribuir al funcionamiento de los espacios compartidos.