El Gobierno reforma la Ley de Extranjería y Asilo tras la crisis en Ceuta: que pasará con quienes lleguen a la frontera a partir de ahora (foto: EFE)

El Gobierno de España ha dado el primer paso para modificar la legislación de extranjería y asilo después de la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio. El Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta los anteproyectos que buscan adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024.

Las reformas todavía no están en vigor, ya que se encuentran en fase de anteproyecto . El objetivo del Ejecutivo es configurar un sistema de protección internacional “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”, según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según informó EFE, la iniciativa llega después de la entrada de miles de personas migrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y pretende adaptar los procedimientos españoles a las nuevas obligaciones europeas sin reducir las garantías de las personas que solicitan protección.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Asilo?

Uno de los principales cambios planteados por el Gobierno afecta a la tramitación de las solicitudes de asilo y protección internacional.

La futura legislación diferenciará entre un procedimiento ordinario y un procedimiento acelerado, que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses en los supuestos en los que corresponda aplicar esta vía.

Además, se incorporará un nuevo procedimiento de frontera, previsto por la normativa de la Unión Europea y obligatorio en determinados casos. Tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas .

Durante ese periodo, la persona que haya solicitado protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas antes de que se autorice formalmente su entrada en el país.

Según explicó Grande-Marlaska, este mecanismo también facilitará el retorno de aquellas personas cuya petición sea finalmente rechazada y que no tengan derecho a permanecer en España.

La reforma también actualizará las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria. Entre las novedades, se incorporarán expresamente determinadas situaciones de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

El Gobierno reforma la Ley de Extranjería y Asilo tras la crisis en Ceuta: que pasará con quienes lleguen a la frontera a partir de ahora (foto: EFE) EFE

¿Qué es el nuevo “triaje” que incorpora la reforma de la Ley de Extranjería?

La modificación de la Ley de Extranjería incorpora la figura del denominado triaje , un procedimiento destinado a las personas que entren en España sin haber pasado previamente por los controles fronterizos correspondientes.

El objetivo será recopilar información y determinar cuál es el procedimiento que debe aplicarse en cada situación.

Según la explicación ofrecida por el Ministerio del Interior, este control incluirá:

Un reconocimiento médico.

Un examen para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad .

La identificación de la persona.

La recogida de datos biométricos.

Una inspección de seguridad.

La derivación al procedimiento migratorio correspondiente.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo permite que este proceso tenga una duración de hasta siete días . Sin embargo, el Gobierno pretende mantener en España el límite actual de 72 horas, que únicamente podrá ampliarse mediante una decisión judicial.

De esta manera, el Ejecutivo busca reducir al mínimo el tiempo durante el cual las personas migrantes permanecen en las instalaciones policiales habilitadas para estos procedimientos.

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¿Cuándo entrarán en vigor los cambios en extranjería y asilo?

Las modificaciones todavía no se aplican. El Consejo de Ministros ha aprobado los dos anteproyectos únicamente en primera vuelta , por lo que deben continuar su tramitación antes de convertirse definitivamente en leyes.

El Gobierno pretende adecuar así la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que introduce nuevas reglas comunes para gestionar las llegadas irregulares, las solicitudes de protección internacional y los procedimientos fronterizos dentro de la Unión Europea.

Entre los elementos que deberá incorporar España se encuentran los mecanismos destinados a impedir la entrada de personas que lleguen irregularmente y no tengan derecho a protección internacional, mediante procedimientos que podrán extenderse durante un máximo de 12 semanas.