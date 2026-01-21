Malas noticias para los conductores: el Gobierno revisará coche por coche para confirmar el cumplimiento de este requisito esencial

Recientemente, el Gobierno ha anunciado un refuerzo en los controles a nivel nacional. A través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se llevarán a cabo inspecciones exhaustivas, vehículo por vehículo, para identificar aquellos que circulen sin la ITV vigente.

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España representa un proceso que trasciende lo meramente administrativo. Este control, que es de carácter obligatorio y está bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo, tiene como finalidad determinar si un vehículo es apto para circular con seguridad por las carreteras.

La revisión abarca aspectos fundamentales, desde neumáticos y frenos hasta emisiones contaminantes y sistemas de iluminación.

El Gobierno español examinará coche por coche para confirmar el cumplimiento de un requisito fundamental de la DGT (foto: archivo).

Qué ocurre si se circula con la ITV vencida

Las autoridades advierten que tener una cita no exime de responsabilidad si el vehículo ya ha superado la fecha límite de inspección. Según la normativa, circular con la ITV caducada puede suponer una multa de 200 euros. Esta sanción se eleva a 500 euros si el vehículo ya ha sido rechazado en una inspección anterior.

Además, si un coche es detectado sin la inspección en regla, los agentes de tráfico pueden inmovilizarlo en el acto. Ni siquiera presentar el comprobante de una cita previa protegerá al conductor, ya que “la ITV tiene una fecha límite, no una prórroga”, según recuerda la propia DGT en su web oficial.

Para los conductores, esto implica la necesidad de organizar con antelación la cita y asegurarse de no exceder la fecha límite. Circular sin una ITV válida conlleva riesgos tanto legales como económicos, además de comprometer la seguridad del propio conductor y de terceros.

Revisar la fecha en la pegatina de la ITV es esencial para no circular fuera de plazo. (Fuente: archivo)

Multas y sanciones por ITV caducada

En 2022, último año recogido por el informe anual de la DGT, más de dos millones de vehículos circularon en 2022 sin haber pasado la ITV. Esto representa un problema estructural que la administración busca corregir con medidas más estrictas de control automatizado.

Las sanciones económicas por no cumplir con la ITV son severas. Circular con la ITV caducada conlleva una multa mínima de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. En casos de retrasos que superen un año, la cifra asciende hasta los 500 euros.

Las cámaras instaladas en carreteras y ciudades ya están capacitadas para leer matrículas y cotejar datos con el registro de la DGT, detectando infracciones en tiempo real. Esta tecnología permitirá que el control sea “vehículo por vehículo”, sin necesidad de detener al conductor.

Qué se puede hacer para evitar la sanción

Lo más importante es revisar la fecha exacta de caducidad que aparece en la tarjeta ITV o en el último informe recibido. En general, los coches nuevos deben pasar su primera inspección a los cuatro años; luego, cada dos años hasta cumplir diez, y a partir de ahí, una vez al año.

Si no es posible acudir a tiempo a la cita, la recomendación oficial es no circular hasta haber completado la inspección. Existen empresas que recogen el vehículo en el domicilio y lo llevan al centro ITV, lo cual puede ser útil en casos excepcionales.

Es importante tener en cuenta que una ITV desfavorable también impide circular hasta que se resuelvan los defectos detectados. En estos casos, el plazo para subsanar las averías es de dos meses, tiempo durante el cual solo puedes mover el coche para ir al taller o volver al centro ITV.