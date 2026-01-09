La borrasca Goretti condiciona este viernes el tiempo en gran parte de España, con cielos cubiertos, precipitaciones generalizadas y rachas de viento intensas, sobre todo en el norte y noroeste peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte que el frente atlántico asociado al sistema afecta tanto a la península como a Baleares, mientras que Canarias queda al margen del episodio más adverso.

Las lluvias se reparten de forma irregular, con mayor incidencia en el Cantábrico, Galicia y áreas de montaña. La situación se completa con un descenso acusado de la cota de nieve en la mitad norte y con un comportamiento térmico desigual según la región.

En líneas generales, el viento de componente oeste gana protagonismo y provoca rachas muy fuertes en zonas costeras y en áreas elevadas del interior. El escenario obliga a extremar la precaución, especialmente en territorios expuestos a fenómenos adversos.

¿Dónde se concentran las lluvias y el viento más intenso?

El norte y noroeste peninsular concentran los efectos más notorios de la borrasca. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco registran cielos cubiertos y precipitaciones persistentes, con episodios tormentosos en el entorno del Cantábrico.

En estas zonas, el viento alcanza intensidad fuerte, con rachas muy fuertes en los litorales y en la cordillera.

En el Pirineo y áreas montañosas del norte, las precipitaciones adoptan forma de nieve a cotas cada vez más bajas. La acumulación resulta significativa en puntos como los Picos de Europa, donde el descenso térmico refuerza el riesgo de heladas y complica la circulación.

En contraste, la fachada mediterránea experimenta una evolución más favorable. A lo largo del día se abren claros en comunidades como la Valenciana, Murcia y Cataluña, aunque persisten rachas de viento intensas en zonas del interior y prelitoral.

¿Cómo evolucionan las temperaturas y la nieve este viernes?

Las temperaturas máximas descienden en el extremo norte peninsular y en áreas de montaña, mientras que suben de forma ligera en el centro y en buena parte de la mitad sur.

Las mínimas bajan en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con ascensos en regiones meridionales.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

La cota de nieve muestra una clara tendencia descendente en la mitad norte. Pasa de valores superiores a los 1500 metros a niveles cercanos a los 500 o 700 metros en algunos puntos, lo que favorece nevadas en zonas habitualmente menos expuestas a este tipo de episodios.

En Canarias, la situación resulta más estable. Predominan los cielos poco nubosos, con lluvias débiles y puntuales en La Palma y viento alisio moderado.

Las temperaturas se mantienen sin cambios relevantes, aunque persisten heladas en las cumbres más elevadas de Tenerife.