El calendario marca diciembre de 2026 como una fecha clave para la aviación mundial. El aeropuerto de Long Thanh, situado en la provincia de Dong Nai, a unos 40 kilómetros al este de Ho Chi Minh City tendrá su apertura comercial prevista para diciembre de 2026.

Con una inversión total de 336.630 millones de dong vietnamitas, equivalentes a unos 12.800 millones de dólares, el aeropuerto de Long Thanh se convertirá en el mayor de Vietnam y uno de los más ambiciosos de todo el continente asiático.

El proyecto, desarrollado por la corporación estatal Airports Corporation of Vietnam (ACV), busca transformar radicalmente la conectividad aérea del sureste asiático.

La construcción del Long Thanh International Airport. Recreación con ChatGPT

Una solución estratégica para el tráfico aéreo asiático

La construcción de Long Thanh responde a una necesidad urgente. El aeropuerto Tan Son Nhat, que actualmente da servicio a Ho Chi Minh City, lleva años operando muy por encima de su capacidad diseñada.

Long Thanh está concebido para absorber ese exceso de tráfico y, sobre todo, para recuperar los vuelos de largo recorrido que hoy conectan a través de los grandes hubs de la región: Singapur, Bangkok y Kuala Lumpur.

La primera fase del aeropuerto tendrá capacidad para 25 millones de pasajeros y 1,2 millones de toneladas de carga al año. Pero el proyecto completo es mucho más ambicioso: las fases posteriores están diseñadas para elevar esa capacidad hasta los 100 millones de pasajeros anuales.

La ceremonia del primer vuelo en el Long Thanh International Airport. Instagram - @tourismmekong

El estado actual de las obras y el calendario hasta la apertura

Con el sistema eléctrico ya operativo, ACV ha lanzado un sprint de 180 días para completar el aeropuerto a tiempo. En términos globales, el 76% del valor total del proyecto está ya terminado, pero las piezas más críticas están en una fase más avanzada: el apron o plataforma de aeronaves cerca de la terminal supera el 88% de avance, el sistema de combustible el 92% y las carreteras de acceso se acercan al 90%.

La terminal de pasajeros, pieza central de todo el conjunto, tiene su estructura principal completada y está aproximadamente a dos tercios del camino en los trabajos de interior y equipamiento. La pista de vuelo ya está operativa.

Long Thanh completó su primera pista en 2025 y en septiembre de ese año recibió su primer vuelo de calibración. En diciembre, un Boeing 787 de Vietnam Airlines realizó el primer aterrizaje técnico oficial.

El plan para los próximos meses incluye tres rondas de pruebas operativas en septiembre, octubre y noviembre, que testarán la terminal, los sistemas de equipajes y las operaciones en tierra antes de la apertura al tráfico de pasajeros en diciembre de 2026.

Crecimiento económico y nuevas oportunidades para la región

La puesta en marcha de Long Thanh tendrá un impacto que va mucho más allá de las pistas de aterrizaje. El aeropuerto está diseñado para convertirse en un hub de tránsito regional capaz de competir con los grandes aeropuertos establecidos de Asia, y ya ha despertado el interés de aerolíneas internacionales que buscan nuevas bases operativas en el sureste del continente.

El proyecto se extiende sobre una superficie de aproximadamente 5.000 hectáreas, e incluye una red de transporte interconectada que une la terminal con las principales vías de acceso.

La mejora logística ha impulsado ya el sector inmobiliario y empresarial en las zonas circundantes, con numerosas empresas estableciendo sedes en el área de influencia del aeropuerto atraídas por las perspectivas de conectividad.