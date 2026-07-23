Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz: “No me juzguéis por mis éxitos, juzgadme por las veces que he caído y me he vuelto a levantar”

En la sociedad actual, la forma habitual de medir el éxito de alguien se apoya en lo que ha conseguido, en la lista de logros que puede enseñar, y deja fuera todo lo que ocurrió entre un éxito y el siguiente.

Nelson Mandela propuso justo lo contrario. “No me juzguéis por mis éxitos. Juzgadme por todas las veces en que he caído y me he vuelto a levantar”, dejó dicho el dirigente sudafricano, que sabía de lo que hablaba: pasó 27 años en prisión antes de llegar a la presidencia de su país.

La frase de Mandela sobre el éxito a lo largo del tiempo. Archivo El Cronista

¿Qué significa la frase de Mandela sobre el éxito y las caídas?

La sentencia desplaza el foco del resultado al proceso. Lo que define a una persona, según esa lectura, no es la ausencia de errores, sino la actitud con la que afronta cada tropiezo y la determinación con la que vuelve a ponerse en pie.

El planteamiento tiene un filo incómodo. Cualquiera puede acumular logros en circunstancias favorables, mientras que levantarse después de una derrota exige algo que ningún currículum registra. Por eso la frase funciona como advertencia contra una forma de valorar a los demás que solo mira la parte visible.

Por qué su biografía respalda esa idea

Durante su lucha contra el régimen del apartheid, Mandela pasó casi tres décadas encarcelado, buena parte de ellas en la prisión de Robben Island. Lejos de abandonar sus ideales, empleó ese tiempo en reforzar su compromiso con la libertad y la igualdad.

Recuperó la libertad en 1990 y lideró una transición pacífica que desembocó en las primeras elecciones democráticas del país y en su elección como presidente en 1994. En 1993 había recibido el Premio Nobel de la Paz por su papel en el final del apartheid.

¿Qué es el Ubuntu y por qué rechazó la venganza?

Al asumir la presidencia, priorizó la reconciliación nacional frente a la represalia, apoyándose en el concepto de Ubuntu, la creencia en un vínculo que une a toda la humanidad. Entendía el rencor como un veneno y buscó el entendimiento entre opresores y oprimidos.

De ahí procede otra de sus ideas más citadas: que el coraje no consiste en la ausencia de miedo, sino en su superación. Un individuo valiente, sostenía, es aquel que logra vencer el temor y sigue adelante, animando a otros a hacer lo mismo.

Qué dice la ciencia sobre la resiliencia

La intuición del dirigente coincide con lo que apuntan los estudios sobre resiliencia. Las personas capaces de adaptarse a las dificultades desarrollan mayores recursos emocionales para encarar nuevos desafíos.

Los psicólogos señalan que superar una adversidad refuerza la confianza, mejora la capacidad de resolver problemas y favorece una actitud más flexible ante los cambios. Bajo esa perspectiva, los errores dejan de ser fracasos definitivos para convertirse en material de aprendizaje.