La Black Week de Lidl ya está entre nosotros, con siete días repletos de descuentos tanto en su web como en sus tiendas. Entre las ofertas que más interés generan destaca una freidora de aire de la firma Masterpro, equipada con una cesta de seis litros. Su precio habitual era de 99,99 euros, pero ahora puede comprarse por 54,99 euros, lo que supone una rebaja del 45%.

Una freidora de aire sirve para cocinar alimentos de forma más saludable al usar aire caliente en lugar de aceite, logrando un resultado crujiente similar al de la fritura tradicional. Es muy versátil, ya que no solo “fríe”, sino que también puede asar, hornear y tostar, lo que la hace útil para preparar una gran variedad de platos con menos grasa y tiempo de cocción.

La cesta de esta freidora es amplia, grande y cuenta con un panel táctil que hace que sea muy sencilla de utilizar.

De cesta grande y muy fácil de utilizar

Con este modelo de Lidl pasa exactamente igual: la freidora incorpora varios programas preconfigurados que facilitan preparar platos cotidianos. Desde patatas fritas y gambas hasta muslos de pollo, pastel de verduras o pescado, todo queda en su punto y solo se ensucia la cesta de la air fryer .

Basta con pulsar un botón, elegir el programa adecuado y dejar que el aparato haga su trabajo; como mucho, se revisa de vez en cuando cómo va la cocción.

Cabe destacar que la cesta es apta para lavavajillas y la carcasa es de tacto frío, es decir, no se sobrecalienta y no hay peligro de quemaduras.

La fecha del Black Friday 2025: 28 de noviembre

El Black Friday 2025 en España se celebrará el viernes 28 de noviembre. Esta jornada de descuentos, que tradicionalmente tiene lugar el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más importantes del año en el mercado español.

La fecha del Black Friday no es fija en el calendario, sino que varía cada año siguiendo una regla sencilla: siempre se celebra el viernes siguiente al cuarto jueves de noviembre, que es cuando Estados Unidos conmemora su Día de Acción de Gracias. Por este motivo, el Black Friday puede caer entre el 23 y el 29 de noviembre, dependiendo del año. En 2025, al ser el Día de Acción de Gracias el jueves 27 de noviembre, el Black Friday será el día 28.

Mucho más que un día: la “Black Week”

Aunque oficialmente se trata de un solo día, la realidad comercial española ha transformado el Black Friday en un evento que se extiende durante varios días.

Muchas tiendas y plataformas online ya no se limitan al viernes, sino que prolongan sus ofertas bajo conceptos como: