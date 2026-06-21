En esta noticia Cómo opera la transmisión inalámbrica

Durante más de veinte años, un pequeño conector rectangular fue el rey indiscutido de los salones y las oficinas de todo el mundo. Quienes han montado un sistema audiovisual en casa o han conectado un ordenador a una pantalla conocen bien el ritual: buscar el cable HDMI, encontrar el ángulo correcto, introducirlo con cuidado.

Ese rito está a punto de desaparecer. Las nuevas tecnologías inalámbricas han alcanzado un nivel de madurez suficiente como para reemplazar al HDMI en la mayoría de los escenarios cotidianos. Se trata de la posibilidad de transmitir en calidad 4K, sin un solo cable de señal y a distancias que superan los 30 metros.

Los fabricantes de televisores inteligentes llevan años integrando de forma nativa soluciones de conexión inalámbrica en sus modelos de gama media y alta. Lo que antes requería un adaptador externo hoy viene incorporado de fábrica y la experiencia del usuario se ha simplificado; ahora, en muchos dispositivos, basta con unos pocos toques en la pantalla para proyectar contenido.

El nuevo HDMI 2.2 permitirá resoluciones de hasta 16K. Shutterstock

Cómo opera la transmisión inalámbrica

Las opciones que proponen reemplazar al cable HDMI se fundamentan en diversos protocolos, cada uno con sus características específicas:

Conexión directa con Wi-Fi Direct

Es uno de los más extendidos: permite conectar dos dispositivos entre sí sin necesidad de un router intermediario, estableciendo una red directa entre la fuente de contenido y la pantalla. Es habitual en televisores inteligentes de última generación y en determinados equipos móviles y su principal ventaja es la ausencia de pasos intermedios.

Miracast: qué es y cómo usarlo para duplicar la pantalla

Funciona como un HDMI inalámbrico al duplicar la pantalla de un dispositivo en el televisor, transmitiendo la señal sin cables físicos. Es compatible con la mayoría de los sistemas Android y con Windows.

Así lucía una de las primeras versiones del Chromecast TV de Google. Pixabay

Por su parte, Chromecast de Google, uno de los dispositivos de streaming más reconocidos del mercado, recibe señales de vídeo y audio enviadas desde aplicaciones móviles o desde el navegador Chrome, con soporte completo para contenido en 4K.

En el ámbito de los videojuegos, la dependencia del cable HDMI continúa siendo crucial. La latencia provocada por los sistemas inalámbricos, aunque mínima, se hace notable en partidas que requieren una respuesta inmediata.

De manera similar, las transmisiones profesionales en vivo y los sistemas de cine en casa de alta gama también requieren el uso de cable. Cualquier degradación de la señal en estos contextos resulta completamente inaceptable.

A pesar del avance inevitable de lo inalámbrico, el cable HDMI sigue ofreciendo ventajas significativas en ciertos escenarios.