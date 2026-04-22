Este miércoles, 22 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 92.581,8 euros. El valor de apertura refleja una variación del 277,81026 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.88%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -35.72%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de resultados indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una inversión arriesgada a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 41.46%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.51%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.