Este miércoles, 22 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,7 euros, cifra que refleja una variación del 0,6% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -2.47%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -55.69%, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos en el mercado, afectando su rentabilidad y atrayendo la atención de inversores que buscan entender las razones detrás de esta caída. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 42.72%, lo que es menor que la volatilidad anual del 59.37%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.